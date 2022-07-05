تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:10 GMT 05.07.2022
أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين، مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو".
05:09 GMT 05.07.2022
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 13 قذيفة من عيار 122 ملم .
05:08 GMT 05.07.2022
أكد أمين مجلس الأمن الروسي ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.