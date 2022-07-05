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تقرير بريطاني يحذر من انهيار الشركات في البلاد في فصل الشتاء
تقرير بريطاني يحذر من انهيار الشركات في البلاد في فصل الشتاء
أشار تقرير إعلامي إلى أن العديد من الشركات البريطانية قد تغلق أبوابها إذا تسبب الشتاء القارص بنقص في الغاز مع توقف الإمدادات الروسية لأوروبا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:18+0000
2022-07-05T06:18+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن أكبر مستهلكي الطاقة الصناعية في بريطانية يخططون لتحذير الحكومة أنه مع بدء الطقس البارد، قد تتوقف بعض المحطات بسبب النقص الحاد في الوقود وإجراءات الطوارئ من قبل السلطات للحد من استخدامها.وأشار التقرير أن الإمداد المستمر بالوقود أمر بالغ الأهمية للعديد من العمليات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، ولا سيما لإنتاج الزجاج والسيراميك.ومع ذلك، يشعر الخبراء البريطانيون بالقلق، لأنه في وقت سابق، خلال الطقس البارد الشديد، اشترت لندن كميات إضافية من المواد الخام من الدول الأوروبية. في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي المصانع والمنازل إلى تقليل الاستهلاك في حال توقف واردات الغاز من روسيا.
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اقتصاد

تقرير بريطاني يحذر من انهيار الشركات في البلاد في فصل الشتاء

06:18 GMT 05.07.2022
© AP Photo / PA / Dominic Lipinskiالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / PA / Dominic Lipinski
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أشار تقرير إعلامي إلى أن العديد من الشركات البريطانية قد تغلق أبوابها إذا تسبب الشتاء القارص بنقص في الغاز مع توقف الإمدادات الروسية لأوروبا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن أكبر مستهلكي الطاقة الصناعية في بريطانية يخططون لتحذير الحكومة أنه مع بدء الطقس البارد، قد تتوقف بعض المحطات بسبب النقص الحاد في الوقود وإجراءات الطوارئ من قبل السلطات للحد من استخدامها.
وأشار التقرير أن الإمداد المستمر بالوقود أمر بالغ الأهمية للعديد من العمليات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، ولا سيما لإنتاج الزجاج والسيراميك.

من جهتهم قلل الوزراء البريطانيون من أهمية مشكلة إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة، بحسب المراقبيين. كما وتصر الحكومة على أنه لن يتم إدخال ترشيد استهلاك الغاز هذا الشتاء، واستندت خطة الطوارئ إلى سيناريو "غير مرجح للغاية" حيث تتوقف روسيا عن إمداد أوروبا بالوقود ثم تقطع النرويج النقل إلى المملكة المتحدة، بحسب المقال.

ومع ذلك، يشعر الخبراء البريطانيون بالقلق، لأنه في وقت سابق، خلال الطقس البارد الشديد، اشترت لندن كميات إضافية من المواد الخام من الدول الأوروبية. في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي المصانع والمنازل إلى تقليل الاستهلاك في حال توقف واردات الغاز من روسيا.
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