https://arabic.sputniknews.com/20220705/ثور-البيسون-يهاجم-مجموعة-من-السياح-ويكاد-يقتل-طفلا-فيديو-1064701392.html
ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو
ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو
هاجم ثور غاضب مجموعة من السياح في منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:45+0000
2022-07-05T20:45+0000
2022-07-05T20:45+0000
نادي الفيديو
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صوّر شهود عيان لحظة الهجوم. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وجد السياح أنفسهم قريبين بشكل خطير من ساكني الحديقة.في مرحلة ما، هاجم البيسون الأسرة وكاد أن ينطح الطفل، وكاد الرجل الذي سارع لمساعدته أن يصبح ضحية للحيوان الغاضب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو
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هاجم ثور غاضب مجموعة من السياح في منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.
صوّر شهود عيان لحظة الهجوم. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وجد السياح أنفسهم قريبين بشكل خطير من ساكني الحديقة.
في مرحلة ما، هاجم البيسون الأسرة وكاد أن ينطح الطفل، وكاد الرجل الذي سارع لمساعدته أن يصبح ضحية للحيوان الغاضب.