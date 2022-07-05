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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ثور-البيسون-يهاجم-مجموعة-من-السياح-ويكاد-يقتل-طفلا-فيديو-1064701392.html
ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو
ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو
هاجم ثور غاضب مجموعة من السياح في منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
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صوّر شهود عيان لحظة الهجوم. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وجد السياح أنفسهم قريبين بشكل خطير من ساكني الحديقة.في مرحلة ما، هاجم البيسون الأسرة وكاد أن ينطح الطفل، وكاد الرجل الذي سارع لمساعدته أن يصبح ضحية للحيوان الغاضب.
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ثور "البيسون" يهاجم مجموعة من السياح ويكاد يقتل طفلا... فيديو

20:45 GMT 05.07.2022
© AP Photo / David Zalubowskiيتحرك بيسون على طول طريق "وايلد لايف رينغ" في حديقة كاستر ستيت، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية، 25 مايو 2021
يتحرك بيسون على طول طريق وايلد لايف رينغ في حديقة كاستر ستيت، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية، 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / David Zalubowski
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هاجم ثور غاضب مجموعة من السياح في منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.
صوّر شهود عيان لحظة الهجوم. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وجد السياح أنفسهم قريبين بشكل خطير من ساكني الحديقة.
في مرحلة ما، هاجم البيسون الأسرة وكاد أن ينطح الطفل، وكاد الرجل الذي سارع لمساعدته أن يصبح ضحية للحيوان الغاضب.
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