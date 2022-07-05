https://arabic.sputniknews.com/20220705/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-لا-إصابات-في-القصف-الأوكراني-صباح-اليوم-على-مناطق-حدودية-1064662999.html

حاكم مقاطعة كورسك الروسية: لا إصابات في القصف الأوكراني صباح اليوم على مناطق حدودية

حاكم مقاطعة كورسك الروسية: لا إصابات في القصف الأوكراني صباح اليوم على مناطق حدودية

أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بين المواطنين، جراء القصف الأوكراني، الذي استهدف مناطق حدودية روسية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T08:13+0000

2022-07-05T08:13+0000

2022-07-05T08:13+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار أوكرانيا

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موسكو-سبوتنيك. وقال ستاروفويت، عبر "تليغرام"، "نتائج القصف، الذي وقع صباح اليوم: وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، الكساندر بوغوماز، أن قرية زيرنوفو التابعة لناحية سوزيمي بمقاطعة بريانسك، تعرضت هي الأخرى للقصف من الجانب الأوكراني.وقال بوغوماز، عبر "تليغرام"، "تعرضت قرية زيرنوفو، صباح اليوم، إلى قصف مدفعي من قبل الجانب الأوكراني؛ حيث تم تسجيل سقوط نحو 18 مقذوفا.لم تقع أي إصابات بين المواطنين، جراء القصف. يوجد متخصصون يعملون في مكان الحادث". وتحد ناحية سوزيمي التابعة لمقاطعة بريانسك، مقاطعة سومي الأوكرانية. ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من مماراسات القوات الأوكرانية، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمد المسلحون الأوكرانيون إلى استهداف المناطق الحدودية الروسية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

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