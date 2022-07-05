https://arabic.sputniknews.com/20220705/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-لا-إصابات-في-القصف-الأوكراني-صباح-اليوم-على-مناطق-حدودية-1064662999.html
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: لا إصابات في القصف الأوكراني صباح اليوم على مناطق حدودية
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: لا إصابات في القصف الأوكراني صباح اليوم على مناطق حدودية
أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بين المواطنين، جراء القصف الأوكراني، الذي استهدف مناطق حدودية روسية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:13+0000
2022-07-05T08:13+0000
2022-07-05T08:13+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال ستاروفويت، عبر "تليغرام"، "نتائج القصف، الذي وقع صباح اليوم: وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، الكساندر بوغوماز، أن قرية زيرنوفو التابعة لناحية سوزيمي بمقاطعة بريانسك، تعرضت هي الأخرى للقصف من الجانب الأوكراني.وقال بوغوماز، عبر "تليغرام"، "تعرضت قرية زيرنوفو، صباح اليوم، إلى قصف مدفعي من قبل الجانب الأوكراني؛ حيث تم تسجيل سقوط نحو 18 مقذوفا.لم تقع أي إصابات بين المواطنين، جراء القصف. يوجد متخصصون يعملون في مكان الحادث". وتحد ناحية سوزيمي التابعة لمقاطعة بريانسك، مقاطعة سومي الأوكرانية. ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من مماراسات القوات الأوكرانية، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمد المسلحون الأوكرانيون إلى استهداف المناطق الحدودية الروسية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: لا إصابات في القصف الأوكراني صباح اليوم على مناطق حدودية
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أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بين المواطنين، جراء القصف الأوكراني، الذي استهدف مناطق حدودية روسية.
موسكو-سبوتنيك. وقال ستاروفويت، عبر "تليغرام"، "نتائج القصف، الذي وقع صباح اليوم: وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.
هناك أضرار لحقت ببعض المنازل في قرية بوبوفو - ليجاتشي، عبارة عن تحطم للنوافذ وتضرر للواجهات. وفي قريتي تيوتكينو وبوبوفو - ليجاتشي لا توجد كهرباء، ونستعد لحل هذه المشكلة. ومع ذلك، فإن خطر القصف ما يزال قائما. المعلومات ترد أولا بأول، وسأحيطكم علما بما يحدث".
من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، الكساندر بوغوماز، أن قرية زيرنوفو التابعة لناحية سوزيمي بمقاطعة بريانسك، تعرضت هي الأخرى للقصف من الجانب الأوكراني.
وقال بوغوماز، عبر "تليغرام"، "تعرضت قرية زيرنوفو، صباح اليوم، إلى قصف مدفعي من قبل الجانب الأوكراني؛ حيث تم تسجيل سقوط نحو 18 مقذوفا.
لم تقع أي إصابات بين المواطنين، جراء القصف. يوجد متخصصون يعملون في مكان الحادث".
وتحد ناحية سوزيمي التابعة لمقاطعة بريانسك، مقاطعة سومي الأوكرانية.
واستهدفت القوات الأوكرانية بالقصف، قبل يومين، مدينة بيلغورود الروسية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة عدد من المواطنين.
ومنذ انطلاق العملية الروسية
الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من مماراسات القوات الأوكرانية، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمد المسلحون الأوكرانيون إلى استهداف المناطق الحدودية الروسية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.