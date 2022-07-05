عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/حزب-الاتحاد-الديمقراطي-الكوردستاني--برهم-صالح-هو-مرشحنا-للرئاسة-1064658999.html
حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة
حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة
قال قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني، إن الرئيس العراقي برهم صالح هو مرشح الحزب للرئاسة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:47+0000
2022-07-05T08:47+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d3746601996192adc90463cd1fe6d1e2.jpg
وتابع القيادي، طارق جوهر، أنه لا يوجد خلاف على أن منصب الرئاسة من استحقاق الاتحاد الديمقراطي، حسب موقع السومرية نيوز العراقي. وأشار جوهر إلى أن انسحاب الصدر سهل الأمور لتشكيل الحكومة. وأكد أنه لا تراجع عن دعم برهم صالح لمنصب الرئيس. ورأى جوهر أن الانسداد السياسي سببه خلاف "البيت الشيعي" على منصب رئيس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_539d33abeb00c8fb25fb48fa6117097b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة

08:47 GMT 05.07.2022
© flickr.com / The U.S. Armyعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© flickr.com / The U.S. Army
تابعنا عبرTelegram
قال قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني، إن الرئيس العراقي برهم صالح هو مرشح الحزب للرئاسة.
وتابع القيادي، طارق جوهر، أنه لا يوجد خلاف على أن منصب الرئاسة من استحقاق الاتحاد الديمقراطي، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.
وأشار جوهر إلى أن انسحاب الصدر سهل الأمور لتشكيل الحكومة.
وأكد أنه لا تراجع عن دعم برهم صالح لمنصب الرئيس. ورأى جوهر أن الانسداد السياسي سببه خلاف "البيت الشيعي" على منصب رئيس الوزراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала