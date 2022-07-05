https://arabic.sputniknews.com/20220705/حزب-الاتحاد-الديمقراطي-الكوردستاني--برهم-صالح-هو-مرشحنا-للرئاسة-1064658999.html
حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة
حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة
قال قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني، إن الرئيس العراقي برهم صالح هو مرشح الحزب للرئاسة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:47+0000
2022-07-05T08:47+0000
2022-07-05T08:47+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d3746601996192adc90463cd1fe6d1e2.jpg
وتابع القيادي، طارق جوهر، أنه لا يوجد خلاف على أن منصب الرئاسة من استحقاق الاتحاد الديمقراطي، حسب موقع السومرية نيوز العراقي. وأشار جوهر إلى أن انسحاب الصدر سهل الأمور لتشكيل الحكومة. وأكد أنه لا تراجع عن دعم برهم صالح لمنصب الرئيس. ورأى جوهر أن الانسداد السياسي سببه خلاف "البيت الشيعي" على منصب رئيس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_539d33abeb00c8fb25fb48fa6117097b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني: برهم صالح هو مرشحنا للرئاسة
تابعنا عبر
قال قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني، إن الرئيس العراقي برهم صالح هو مرشح الحزب للرئاسة.
وتابع القيادي، طارق جوهر، أنه لا يوجد خلاف على أن منصب الرئاسة من استحقاق الاتحاد الديمقراطي، حسب موقع السومرية نيوز العراقي
.
وأشار جوهر إلى أن انسحاب الصدر سهل الأمور لتشكيل الحكومة.
وأكد أنه لا تراجع عن دعم برهم صالح
لمنصب الرئيس. ورأى جوهر أن الانسداد السياسي سببه خلاف "البيت الشيعي" على منصب رئيس الوزراء.