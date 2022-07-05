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https://arabic.sputniknews.com/20220705/حزب-الله-رسالة-المسيرات-إلى-إسرائيل-وصلت-وجاءت-لتقوي-موقف-لبنان-بالتفاوض-1064669037.html
حزب الله: رسالة المسيرات إلى إسرائيل وصلت وجاءت لتقوي موقف لبنان بالتفاوض
حزب الله: رسالة المسيرات إلى إسرائيل وصلت وجاءت لتقوي موقف لبنان بالتفاوض
علق مصدر رفيع المستوى في "​حزب الله​" اللبناني، على إطلاق 3 مسيرات باتجاه ​كاريش​، مؤكدا أن "هذه الرسالة كان يجب أن تصل ووصلت وجاءت لتقوي موقف الدولة اللبنانية... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:05+0000
2022-07-05T10:05+0000
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وحذر المصدر، في تصريحات مع قناة الـ"otv"، "إسرائيل جيداً بأنه لا يستطيع البدء بالعمل في كاريش من دون اتفاق مع لبنان"، مشددا على اننا "معنيون بسيادة لبنان".وأشار المصدر، إلى أن "هناك رسالة وصلت من الأمريكيين مفادها أن أمام لبنان مهلة شهرين لإنجاز الإتفاق حول ترسيم ​الحدود​ وخلال هذين الشهرين إسرائيل ستعمل في ​حقل كاريش​، وبعدها إن حصل اتفاق أو لم يحصل فإسرائيل ستستخرج ​الغاز​ من كاريش"، متسائلاً: ألا تمس هذه الرسالة السيادة اللبنانية؟.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".من جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" بأنه يقوض قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/إسرائيل-تعترض-3-طائرات-مسيرة-لـحزب-الله-كانت-في-طريقها-لمنصة-الغاز-كاريش-وغانتس-يتوعد-1064551313.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

حزب الله: رسالة المسيرات إلى إسرائيل وصلت وجاءت لتقوي موقف لبنان بالتفاوض

10:05 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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علق مصدر رفيع المستوى في "​حزب الله​" اللبناني، على إطلاق 3 مسيرات باتجاه ​كاريش​، مؤكدا أن "هذه الرسالة كان يجب أن تصل ووصلت وجاءت لتقوي موقف الدولة اللبنانية بالتفاوض".
وحذر المصدر، في تصريحات مع قناة الـ"otv"، "إسرائيل جيداً بأنه لا يستطيع البدء بالعمل في كاريش من دون اتفاق مع لبنان"، مشددا على اننا "معنيون بسيادة لبنان".
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
إسرائيل تعترض 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش"... وغانتس يتوعد
2 يوليو, 17:37 GMT
وأشار المصدر، إلى أن "هناك رسالة وصلت من الأمريكيين مفادها أن أمام لبنان مهلة شهرين لإنجاز الإتفاق حول ترسيم ​الحدود​ وخلال هذين الشهرين إسرائيل ستعمل في ​حقل كاريش​، وبعدها إن حصل اتفاق أو لم يحصل فإسرائيل ستستخرج ​الغاز​ من كاريش"، متسائلاً: ألا تمس هذه الرسالة السيادة اللبنانية؟.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
من جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" بأنه يقوض قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
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