https://arabic.sputniknews.com/20220705/خبراء-يحددون-لـ-سبوتنيك-أسباب-فشل-تحالف-لابيد-وبينيت-وضمانات-وجود-حكومة-إسرائيلية-مستقرة-1064667410.html
خبراء يحددون لـ "سبوتنيك" أسباب فشل تحالف لابيد وبينيت وضمانات وجود حكومة إسرائيلية مستقرة
خبراء يحددون لـ "سبوتنيك" أسباب فشل تحالف لابيد وبينيت وضمانات وجود حكومة إسرائيلية مستقرة
أكد خبراء لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على حل الكنيست الإسرائيلي، وإجراء انتخابات واختيار حكومة جديدة، مؤكدين أن إسرائيل في حاجة إلى إصلاح برلماني، يضمن وجود حكومة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:36+0000
2022-07-05T09:36+0000
2022-07-05T09:36+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو- سبوتنيك. فمن جانبها قالت قالت تمار هيرمان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إسرائيل المفتوحة، إن "الجهد والطاقة التي تم استثمارها في الحفاظ على الحكومة الائتلافية طوال هذا العام استنفدت في الواقع الحكومة والشعب، ولم يتمكنوا حقًا من التعامل مع بعض القضايا التي كان من الممكن أن تمنحهم الفضل في حالة نجاحهم في البقاء حتى الانتخابات المقبلة".ووفقًا لإسحاق غالنور، الباحث البارز في معهد فان لير في القدس، كان ينبغي على حكومة بينيت لابيد بذل المزيد من الجهود في الحفاظ على التحالف معًا، وهو ما فشلوا فيه.وقال: "لقد كانت محاولة لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية ومنع الفساد وإظهار أن الحكومة يمكن أن تعمل بدون كل تلك الحيل والأشياء التي تميزت بها حكومة نتنياهو لسنوات عديدة.وأشار الخبير أيضًا إلى أنه إذا كانت القائمة المشتركة للتحالف السياسي العربي، والتي لم تكن جزءًا من الائتلاف الحاكم، قد قدمت دعمها للحكومة وتغلبت على العداء الشخصي بينها وبين القائمة العربية الموحدة، لكان التحالف قد نجا.وتابع مؤكدا: "لذلك، من الصعب أن نقول أكثر مما لدينا الآن من تجسيد للسياسة، مما يجعل من الصعب للغاية تكوين ائتلاف ولا يهم حتى لو أجرينا عشر انتخابات".يشار إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي على حل نفسه بعد أن فقد ائتلاف كتلة التغيير الحاكم أغلبيته، وتولى يائير لبيد، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة بينيت وزعيم أكبر أحزاب المعارضة يش عتيد، منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر.يفسر تنوع الائتلاف بالرغبة المشتركة في منع بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء السابق، من تولي السلطة مرة أخرى، ومع ذلك، فإن تنوع القوى السياسية الموجودة في التحالف جعل من الصعب استمرارها.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حل-الكنيست-لماذا-فشل-بينيت-وهل-يتولى-نتنياهو-الحكومة-وما-موقف-القوائم-العربية-1064008537.html
https://arabic.sputniknews.com/20220625/وسط-اتهامات-بالفشل-ما-مستقبل-القائمة-الموحدة-في-انتخابات-الكنيست-المقبلة؟-1064195093.html
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أخبار إسرائيل اليوم
خبراء يحددون لـ "سبوتنيك" أسباب فشل تحالف لابيد وبينيت وضمانات وجود حكومة إسرائيلية مستقرة
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أكد خبراء لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على حل الكنيست الإسرائيلي، وإجراء انتخابات واختيار حكومة جديدة، مؤكدين أن إسرائيل في حاجة إلى إصلاح برلماني، يضمن وجود حكومة مستقرة.
موسكو- سبوتنيك. فمن جانبها قالت قالت تمار هيرمان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إسرائيل المفتوحة، إن "الجهد والطاقة التي تم استثمارها في الحفاظ على الحكومة الائتلافية طوال هذا العام استنفدت في الواقع
الحكومة والشعب، ولم يتمكنوا حقًا من التعامل مع بعض القضايا التي كان من الممكن أن تمنحهم الفضل في حالة نجاحهم في البقاء حتى الانتخابات المقبلة".
ووفقًا لإسحاق غالنور، الباحث البارز في معهد فان لير في القدس، كان ينبغي على حكومة بينيت لابيد بذل المزيد من الجهود في الحفاظ على التحالف معًا
، وهو ما فشلوا فيه.
وقال: "لقد كانت محاولة لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية ومنع الفساد وإظهار أن الحكومة يمكن أن تعمل بدون كل تلك الحيل والأشياء التي تميزت بها حكومة نتنياهو لسنوات عديدة.
وأوضح أنه وبهذه الطريقة كان من الممكن أن ينجحوا لفترة من الوقت، لذا كان الفشل الرئيسي هو مشكلة الحفاظ على بعض السياسيين داخل الأحزاب الذين يعرفون بالضبط ما كانوا يدخلون فيه.
وأشار الخبير أيضًا إلى أنه إذا كانت القائمة المشتركة للتحالف السياسي العربي، والتي لم تكن جزءًا من الائتلاف الحاكم، قد قدمت دعمها للحكومة وتغلبت على العداء الشخصي بينها وبين القائمة العربية الموحدة، لكان التحالف قد نجا.
وتابع مؤكدا: "لذلك، من الصعب أن نقول أكثر مما لدينا الآن من تجسيد للسياسة
، مما يجعل من الصعب للغاية تكوين ائتلاف ولا يهم حتى لو أجرينا عشر انتخابات".
يشار إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي على حل نفسه بعد أن فقد ائتلاف كتلة التغيير الحاكم أغلبيته، وتولى يائير لبيد، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة بينيت وزعيم أكبر أحزاب المعارضة يش عتيد، منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر.
وكان التحالف الذي أنشأه بينيت ولبيد هو الأكثر تنوعًا في تاريخ إسرائيل، ويتألف من أحزاب تدير سلسلة من اليمين إلى اليسار، ومتدينة إلى علمانية، وحتى تضم حزبًا عربيًا، هو القائمة العربية الموحدة (المعروفة أيضًا باسم القائمة العربية الموحدة)، ومن بين أعضاء التحالف الآخرين يش عتيد، يمينة، أزرق أبيض، يسرائيل بيتنا، نيو هوب، العمل وميرتس.
يفسر تنوع الائتلاف بالرغبة المشتركة
في منع بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء السابق، من تولي السلطة مرة أخرى، ومع ذلك، فإن تنوع القوى السياسية الموجودة في التحالف جعل من الصعب استمرارها.