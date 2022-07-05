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خفر السواحل التركي ينقذ 78 مهاجرا غربي البلاد
خفر السواحل التركي ينقذ 78 مهاجرا غربي البلاد
أعلن خفر السواحل في تركيا إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل ولاية باليكسير في غرب البلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:54+0000
2022-07-05T14:54+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن فرق خفر السواحل تلقت بلاغا يفيد بتواجد مجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء أيواليك.وأوضح البيان أن الفرق انتقلت إلى موقع المهاجرين غير النظاميين ونجحت في إنقاذ 78 شخصا.ووفقا للبيان فإن الفرق أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في باليكسير، في أعقاب إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/تركيا-أصبحنا-قدوة-للعالم-بسياستنا-الإنسانية-في-ملف-المهاجرين-1057202956.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

خفر السواحل التركي ينقذ 78 مهاجرا غربي البلاد

14:54 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Rene' Rossignaudمهاجرون يقومون بنشر غسيلهم على قارب على بعد 20 كم من سواحل مالطا 2 يونيو 2020
مهاجرون يقومون بنشر غسيلهم على قارب على بعد 20 كم من سواحل مالطا 2 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Rene' Rossignaud
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أعلن خفر السواحل في تركيا إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل ولاية باليكسير في غرب البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال البيان إن فرق خفر السواحل تلقت بلاغا يفيد بتواجد مجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء أيواليك.
وأوضح البيان أن الفرق انتقلت إلى موقع المهاجرين غير النظاميين ونجحت في إنقاذ 78 شخصا.
ووفقا للبيان فإن الفرق أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في باليكسير، في أعقاب إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.
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