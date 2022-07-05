https://arabic.sputniknews.com/20220705/خليفة-حفتر-يزور-مدينة-درنة-شرقي-البلاد-لأول-مرة-من-4-سنوات-صور-1064686713.html

خليفة حفتر يزور مدينة درنة شرقي البلاد لأول مرة من 4 سنوات... صور

خليفة حفتر يزور مدينة درنة شرقي البلاد لأول مرة من 4 سنوات... صور

قام المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة درنة، التي كانت واقعة حكم التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأبرزها تنظيم "داعش"... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T15:05+0000

2022-07-05T15:05+0000

2022-07-05T15:05+0000

خليفة حفتر

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أخبار العالم العربي

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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي للجيش الليبي، إن هذه الزيارة جاءت بدعوة من أهالي مدينة درنة احتفالا بأعياد الكرامة.وأضاف اللواء خالد المحجوب أن هذه الزيارة تتزامن مع العيد الرابع لتحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.وأضاف المحجوب أن حشودا كبيرة من الأهالي خرجت لاستقبال المشير حفتر، وعبروا عن فرحتهم للتخلص من التنظيمات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.وأشار إلى أن هذا اللقاء والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها المشير خليفة حفتر من قبل الأهالي، تعد رسالة واضحة لمدى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الجيش في الوقت الذي انتفض فيه الشعب الليبي على الفساد وعلى "الأجسام السياسية المتشبثة بالسلطة".ولفت اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي للجيش الليبي، إلى أن زيارة خليفة حفتر تعد هذه الزيارة الأولى لقائد الجيش إلى مدينة درنة، بعد تحريرها قبل أربع سنوات.

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خليفة حفتر, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم العربي