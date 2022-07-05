https://arabic.sputniknews.com/20220705/دراسة-كثرة-القهوة-أثناء-الحمل-تؤخر-نمو-الطفل-1064696019.html

دراسة: كثرة القهوة أثناء الحمل تؤخر نمو الطفل

دراسة: كثرة القهوة أثناء الحمل تؤخر نمو الطفل

وجدت دراسة أجراها علماء يابانيون من جامعة "هوكايدو" أن شرب القهوة أثناء الحمل، حتى باعتدال، يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على الحبو أو المشي في عمر عام واحد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T18:39+0000

2022-07-05T18:39+0000

2022-07-05T18:39+0000

مجتمع

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وفقا لمجلة "Early Human Development" العلمية، حلل الفريق بيانات من 87106 أمهات في دراسة أجريت على مستوى البلاد في اليابان. ودرس الخبراء تواتر تناول النساء للكافيين أثناء الحمل، وكذلك المهارات الحركية للطفل في سن السادسة والثانية عشر.أظهر التحليل أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يستهلكن أكثر من 300 ملليغرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة سريعة التحضير، لديهم مخاطر منخفضة لتأخر النمو الحركي عند بلوغهم ستة أشهر، ولكن في عمر 12 شهرًا زاد هذا المعدل بشكل كبير. وكان أعلى بنسبة 1.11 مرة.يعتقد الباحثون أن البيانات التي تم الحصول عليها حول النمو الحركي للأطفال البالغين من العمر ستة أشهر يجب تفسيرها بحذر، لأنه في هذا العمر يكون تقييم المهارات الحركية للطفل أكثر صعوبة.تقول الدراسة: "أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الآثار الضارة للنمو لاستخدام الأم الكافيين أثناء الحمل نادراً ما لوحظت في عمر ستة أشهر وأن هناك ارتباطًا في الحد من مخاطر تأخر النمو". مضيفة "ومع ذلك، في عمر 12 شهرًا، اختفت جميع الجمعيات ذات المخاطر المنخفضة التي شوهدت في عمر ستة أشهر".يأمل العلماء أنه على الرغم من أن سبب هذا الارتباط لم يتضح بعد، فإن النتائج ستشجع النساء الحوامل على الحد من تناول الكافيين.وفقا للدراسة، سيقوم الباحثون بإجراء دراسات إضافية لتتبع ديناميكيات تأخر النمو الحركي الإجمالي، والتي تم تسجيلها في سن 12 شهرًا والناجمة عن استهلاك الأم للكافيين، مع تقدم الأطفال في السن.

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مجتمع