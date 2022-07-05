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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ديانا-حداد-تحذف-صورها-من-منصات-التواصل-الاجتماعي-1064699093.html
ديانا حداد تحذف صورها من منصات التواصل الاجتماعي
ديانا حداد تحذف صورها من منصات التواصل الاجتماعي
قامت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، بحذف جميع صورها من موقع "إنستغرام"، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبلها الفني. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:04+0000
2022-07-05T20:04+0000
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كما قامت حداد بحذف صورة ملفها الشخصي من التطبيق، وذلك عقب أيام من تداول أنباء عن ارتدائها الحجاب، حسبما ذكر موقع "سيدتي" الفني، اليوم الثلاثاء.ولفت الموقع إلى أن هناك قصة متداولة عن إعلان النجمة اللبنانية إسلامها، مشيرة إلى أن البعض توقع أن تعلن ديانا حداد اعتزال العمل الفني، بينما فسر آخرون ذلك بأنه ربما يكون ضمن عملية استعداد لطرح عمل فني جديد.ولفت الموقع إلى أن ديانا حداد لها صور قديمة تم تداولها من سنوات وهي ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أن أسباب إعادة تداولها مؤخرا غير معروفة.ولفت الموقع إلى أن هناك أمر لافت بشأن ديانا حداد، وهي أنها لم تكتف بحذف صورها من على "إنستغرام"، بل قامت أيضا بحذف صورها من على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك" و"تويتر".كما أشار الموقع إلى تصريحات سابقة للفنانة اللبنانية أشارت فيها إلى اعتناقها الإسلام منذ سنوات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقناعات الشخصية وأنها تحترم جميع الأديان.
https://arabic.sputniknews.com/20190623/السعودية-ديانا-حداد-سيوف-العز-1041868013.html
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منوعات

ديانا حداد تحذف صورها من منصات التواصل الاجتماعي

20:04 GMT 05.07.2022
© Photo / Facebook/ Diana.Haddad Officialالمطربة اللبنانية ديانا حداد
المطربة اللبنانية ديانا حداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / Facebook/ Diana.Haddad Official
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قامت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، بحذف جميع صورها من موقع "إنستغرام"، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبلها الفني.
كما قامت حداد بحذف صورة ملفها الشخصي من التطبيق، وذلك عقب أيام من تداول أنباء عن ارتدائها الحجاب، حسبما ذكر موقع "سيدتي" الفني، اليوم الثلاثاء.
ولفت الموقع إلى أن هناك قصة متداولة عن إعلان النجمة اللبنانية إسلامها، مشيرة إلى أن البعض توقع أن تعلن ديانا حداد اعتزال العمل الفني، بينما فسر آخرون ذلك بأنه ربما يكون ضمن عملية استعداد لطرح عمل فني جديد.
المطربة اللبنانية ديانا حداد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2019
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23 يونيو 2019, 10:05 GMT
ولفت الموقع إلى أن ديانا حداد لها صور قديمة تم تداولها من سنوات وهي ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أن أسباب إعادة تداولها مؤخرا غير معروفة.
ولفت الموقع إلى أن هناك أمر لافت بشأن ديانا حداد، وهي أنها لم تكتف بحذف صورها من على "إنستغرام"، بل قامت أيضا بحذف صورها من على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك" و"تويتر".
كما أشار الموقع إلى تصريحات سابقة للفنانة اللبنانية أشارت فيها إلى اعتناقها الإسلام منذ سنوات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقناعات الشخصية وأنها تحترم جميع الأديان.
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