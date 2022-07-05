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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220705/رغم-وصول-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-من-الغرب-روسيا-تصل-إلى-غايتها-1064654328.html
رغم وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب.. روسيا تصل إلى غايتها
رغم وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب.. روسيا تصل إلى غايتها
أكد أمين مجلس الأمن الروسي ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T04:37+0000
2022-07-05T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أثناء وجوده في مدينة خاباروفسك في شرق روسيا، الثلاثاء، إن العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تهدف إلى حماية الناس من جرائم الإبادة اجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون الجدد، وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح، خالية من النازية، وتكريس وضعها كدولة محايدة.ونوه إلى أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف رغم وصول المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.وأشار إلى أن روسيا لم تر مفرا من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لأن انتشار النازية الجديدة فيها وعمل المختبرات البيولوجية الخاصة ببرنامج الولايات المتحدة البيولوجي العسكري، وخطط كييف لصنع السلاح النووي والانضمام إلى حلف الناتو هددت أمن روسيا والعالم قاطبة.
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روسيا

رغم وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب.. روسيا تصل إلى غايتها

04:37 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد أمين مجلس الأمن الروسي ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أثناء وجوده في مدينة خاباروفسك في شرق روسيا، الثلاثاء، إن العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تهدف إلى حماية الناس من جرائم الإبادة اجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون الجدد، وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح، خالية من النازية، وتكريس وضعها كدولة محايدة.
ونوه إلى أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف رغم وصول المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
وأشار إلى أن روسيا لم تر مفرا من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لأن انتشار النازية الجديدة فيها وعمل المختبرات البيولوجية الخاصة ببرنامج الولايات المتحدة البيولوجي العسكري، وخطط كييف لصنع السلاح النووي والانضمام إلى حلف الناتو هددت أمن روسيا والعالم قاطبة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:07 GMT
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