عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/روسيا-تمدد-القيود-المفروضة-على-الرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-12-يوليو-1064655997.html
روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو
روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:13+0000
2022-07-05T06:22+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707660_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e31421e18a21552968319182b6a1429.jpg
وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 12 تموز/يوليو".وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.هذا، ويسرى نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا، تزامنا مع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707660_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_2aa0f9bcf6cca81d9ee14ab459cd84c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو

06:13 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 06:22 GMT 05.07.2022)
© Photo / CCOطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / CCO
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 تموز/يوليو.
وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 12 تموز/يوليو".

وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.
هذا، ويسرى نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا، تزامنا مع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала