https://arabic.sputniknews.com/20220705/روسيا-تمدد-القيود-المفروضة-على-الرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-12-يوليو-1064655997.html
روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو
روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:13+0000
2022-07-05T06:13+0000
2022-07-05T06:22+0000
روسيا
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وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 12 تموز/يوليو".وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.هذا، ويسرى نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا، تزامنا مع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
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روسيا
روسيا تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 12 يوليو
06:13 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 06:22 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 تموز/يوليو.
وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 12 تموز/يوليو".
وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.
هذا، ويسرى نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا، تزامنا مع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.