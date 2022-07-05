https://arabic.sputniknews.com/20220705/زلزال-جديد-يضرب-غربي-إيران-1064692358.html
زلزال جديد يضرب غربي إيران
زلزال جديد يضرب غربي إيران
تعرضت مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، اليوم الثلاثاء، إلى زلزال بلغت شدته 4.1 درجات على مقياس "ريختر". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:37+0000
2022-07-05T16:37+0000
2022-07-05T16:37+0000
إيران
زلزال إيران
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن زلزالا جديدا ضرب غربي إيران، في محافظة كرمنشاه، ولم يسفر عن أي خسائر بحسب ما أفاد به حاكم المدينة.ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل الإيراني، أن الهزة الأرضية الجديدة حدثت عند الساعة السادسة و13 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.وبدوره أكد محمد حيدري، حاكم مدينة قصر شيرين الإيرانية، أن الزلزال الذي ضرب المدينة جاء بقوة 4.1 درجات، ولكنه لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.ونقلت الوكالة عن حيدري أن فرق التقييم الإيرانية تقوم حاليا بمهامها في منطقة وقوع الزلزال، والذي يقع مركزه داخل الأراضي العراقية.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/وكالة-زلزالان-جديدان-يضربان-إيران-1064587853.html
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زلزال جديد يضرب غربي إيران
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تعرضت مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، اليوم الثلاثاء، إلى زلزال بلغت شدته 4.1 درجات على مقياس "ريختر".
وذكرت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، أن زلزالا جديدا ضرب غربي إيران، في محافظة كرمنشاه، ولم يسفر عن أي خسائر بحسب ما أفاد به حاكم المدينة.
ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل الإيراني، أن الهزة الأرضية الجديدة
حدثت عند الساعة السادسة و13 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.
وبدوره أكد محمد حيدري، حاكم مدينة قصر شيرين الإيرانية، أن الزلزال الذي ضرب المدينة جاء بقوة 4.1 درجات، ولكنه لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.
ونقلت الوكالة عن حيدري أن فرق التقييم الإيرانية تقوم حاليا بمهامها في منطقة وقوع الزلزال، والذي يقع مركزه داخل الأراضي العراقية.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان
جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.