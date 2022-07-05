https://arabic.sputniknews.com/20220705/زيلينسكي-لا-يستبعد-دخول-بيلاروسيا-في-النزاع-الأوكراني-1064674134.html
زيلينسكي لا يستبعد دخول بيلاروسيا في النزاع الأوكراني
زيلينسكي لا يستبعد دخول بيلاروسيا في النزاع الأوكراني
تتمنى كييف ألا تصبح بيلاروسيا طرفا للنزاع الدائر في أوكرانيا، ولكنها لا تستبعد هذا. صرح بذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:09+0000
2022-07-05T12:09+0000
2022-07-05T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقد صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد المشاركة في القتال في أوكرانيا وأنها لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا، ولكن هناك مَن يحاول جر بيلاروسيا إلى النزاع الأوكراني.وكشف زيلينسكي في كلمة له عبر الإنترنت أن السلطات الأوكرانية تتمنى ألا تنجرّ بيلاروسيا إلى الحرب التي تدور رحاها في الأراضي الأوكرانية، ولكنها لا تستبعد انجرار بيلاروسيا، وتستعد لاحتمال حدوث هذا.وتعد أوكرانيا واحدة من البلدان التي تتهمها السلطات البيلاروسية بالتدخل في شؤون تخص بيلاروسيا، وقد اتهمتها بتنظيم مظاهرات الاحتجاج التي بدأت في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية.ومن جهة أخرى، تتهم الدول الغربية السلطات البيلاروسية بأنها تؤيد العملية الروسية في أوكرانيا، وقد فرضت مزيدا من العقوبات على بيلاروسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي لا يستبعد دخول بيلاروسيا في النزاع الأوكراني
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تتمنى كييف ألا تصبح بيلاروسيا طرفا للنزاع الدائر في أوكرانيا، ولكنها لا تستبعد هذا. صرح بذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وقد صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد المشاركة في القتال في أوكرانيا وأنها لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا، ولكن هناك مَن يحاول جر بيلاروسيا إلى النزاع الأوكراني.
وكشف
زيلينسكي في كلمة له عبر الإنترنت أن السلطات الأوكرانية تتمنى ألا تنجرّ بيلاروسيا إلى الحرب التي تدور رحاها في الأراضي الأوكرانية، ولكنها لا تستبعد انجرار بيلاروسيا، وتستعد لاحتمال حدوث هذا.
وتعد أوكرانيا واحدة من البلدان التي تتهمها السلطات البيلاروسية بالتدخل في شؤون تخص بيلاروسيا، وقد اتهمتها بتنظيم مظاهرات الاحتجاج التي بدأت في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية.
ومن جهة أخرى، تتهم الدول الغربية السلطات البيلاروسية بأنها تؤيد العملية الروسية في أوكرانيا، وقد فرضت مزيدا من العقوبات على بيلاروسيا.