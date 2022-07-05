https://arabic.sputniknews.com/20220705/سلالة-خطيرة-من-السالمونيلا-تنتشر-في-بريطانيا-1064678883.html
سلالة خطيرة من السالمونيلا تنتشر في بريطانيا
سلالة خطيرة من السالمونيلا تنتشر في بريطانيا
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى العثور، بشكل متزايد، على سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا فيمنتجات اللحوم بالبلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:45+0000
2022-07-05T13:45+0000
2022-07-05T13:45+0000
العالم
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ووفقا لصحيفة "الغارديان" نقلا عن تقارير حكومية غير منشورة، أكدت وزارة الزراعة والبيئة زيادة في عدد حالات الكشف عن السالمونيلا في منتجات اللحوم.في وقت سابق أفيد بأن مصنع الشوكولاتة الأوروبي "Barry Callebaut" البلجيكي قد توقف بسبب اكتشاف منتجات ملوثة بالسالمونيلا. وتم تعليق شحن جميع الشوكولاتة المنتجة هناك منذ 25 يونيو/حزيران. سيظل تعليق الإنتاج ساري المفعول حتى إشعار آخر. تقوم الشركة بتحليل أسباب الحادث. وقبل ذلك، تم اكتشاف السالمونيلا في مصنع شوكولاتة بلجيكي آخر، وتم إغلاق "Ferrero" في مدينة "Arlon"، حيث تم تصنيع منتجات "Kinder".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلالة خطيرة من السالمونيلا تنتشر في بريطانيا
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى العثور، بشكل متزايد، على سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا فيمنتجات اللحوم بالبلاد.
ووفقا لصحيفة "الغارديان" نقلا عن تقارير حكومية
غير منشورة، أكدت وزارة الزراعة والبيئة زيادة في عدد حالات الكشف عن السالمونيلا في منتجات اللحوم.
وأضاف المنشور أن السالمونيلا يمكن أن تكون خطرة في المقام الأول على حياة الرضع وكبار السن، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن حوالي 400 شخص في المملكة المتحدة أصيبوا ببكتيريا السالمونيلا للأطفال في عامي 2019 و2020.
في وقت سابق أفيد بأن مصنع الشوكولاتة
الأوروبي "Barry Callebaut" البلجيكي قد توقف بسبب اكتشاف منتجات ملوثة بالسالمونيلا. وتم تعليق شحن جميع الشوكولاتة المنتجة هناك منذ 25 يونيو/حزيران. سيظل تعليق الإنتاج ساري المفعول حتى إشعار آخر. تقوم الشركة بتحليل أسباب الحادث.
وقبل ذلك، تم اكتشاف السالمونيلا في مصنع شوكولاتة بلجيكي آخر، وتم إغلاق "Ferrero" في مدينة "Arlon"، حيث تم تصنيع منتجات "Kinder".