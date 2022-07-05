https://arabic.sputniknews.com/20220705/سويسرا-تعلن-عن-مضاعفة-مساعداتها-لأوكرانيا-1064670914.html
سويسرا تعلن عن مضاعفة مساعداتها لأوكرانيا
سويسرا تعلن عن مضاعفة مساعداتها لأوكرانيا
قال رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس اليوم الثلاثاء، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار)... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:54+0000
2022-07-05T10:54+0000
2022-07-05T10:56+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال كاسيس في بيان "خلال المؤتمر الخاص باستعادة أوكرانيا الذي يعقد في مدينة لوغانو السويسرية: ""ستضاعف سويسرا تمويلها للتعاون الثنائي مع أوكرانيا إلى أكثر من 100 مليون فرنك سويسري بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، نقدم التمويل من خلال شركاء أوكرانيا متعددي الأطراف: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".وأضاف كاسيس إنه سيتم تخصيص 15 مليون دولار على الأقل لتطوير الاقتصاد الرقمي لأوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن سويسرا مستعدة لـ "دعم المفاوضات" لوقف الأعمال العدائية عندما يحين الوقت لذلك. هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، اعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية المرحلة الأولى حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سويسرا تعلن عن مضاعفة مساعداتها لأوكرانيا
10:54 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس اليوم الثلاثاء، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.
وقال كاسيس في بيان "خلال المؤتمر الخاص باستعادة أوكرانيا
الذي يعقد في مدينة لوغانو السويسرية: ""ستضاعف سويسرا تمويلها للتعاون الثنائي مع أوكرانيا إلى أكثر من 100 مليون فرنك سويسري بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، نقدم التمويل من خلال شركاء أوكرانيا متعددي الأطراف: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
وأضاف كاسيس إنه سيتم تخصيص 15 مليون دولار على الأقل لتطوير الاقتصاد الرقمي لأوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن سويسرا مستعدة لـ "دعم المفاوضات" لوقف الأعمال العدائية عندما يحين الوقت لذلك.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، اعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية المرحلة الأولى حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.