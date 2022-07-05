https://arabic.sputniknews.com/20220705/سياح-يطردون-ما-ظنوا-أنها-سمكة-قرش-بعصا-ممسحة-فيديو-1064696505.html
سياح يطردون ما ظنوا أنها سمكة قرش "بعصا ممسحة"... فيديو
سياح يطردون ما ظنوا أنها سمكة قرش "بعصا ممسحة"... فيديو
ابتكر المصطافون على شاطئ منتجع "مارماريس" التركي طريقة فريدة لحماية أنفسهم من أسماك القرش المرعبة باستخدام "الممسحة". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:54+0000
2022-07-05T18:54+0000
2022-07-05T18:54+0000
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ورصد عديد من المتواجدين زعنفة السمكة العملاقة تطفو فوق الماء داخل منطقة السباحة.وكان أحد السياح يحمل ممسحة في يديه، وبدأ يضرب بها الضيف المتطفل، تم صد هجوم المخلوق بالممسحة.وبعد ذلك بقليل، أوضحت سلطات المدينة أنه السمكة كانت من أسماك البحر الأبيض المتوسط غير المؤذية تمامًا، وطلبت من السياح عدم اصطحاب مماسحهم معهم إلى الشاطئ بعد الآن.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سياح يطردون ما ظنوا أنها سمكة قرش "بعصا ممسحة"... فيديو
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ابتكر المصطافون على شاطئ منتجع "مارماريس" التركي طريقة فريدة لحماية أنفسهم من أسماك القرش المرعبة باستخدام "الممسحة".
ورصد عديد من المتواجدين زعنفة السمكة العملاقة تطفو فوق الماء داخل منطقة السباحة.
وكان أحد السياح يحمل ممسحة في يديه، وبدأ يضرب بها الضيف المتطفل، تم صد هجوم المخلوق بالممسحة.
وبعد ذلك بقليل، أوضحت سلطات المدينة أنه السمكة كانت من أسماك
البحر الأبيض المتوسط غير المؤذية تمامًا، وطلبت من السياح عدم اصطحاب مماسحهم معهم إلى الشاطئ بعد الآن.