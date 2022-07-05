https://arabic.sputniknews.com/20220705/شاومي-تعرض-سوارها-الرياضي-الجديدفيديو-1064674386.html
شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو
شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو
أعلنت شركة "شاومي" الصينية عن سوار اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 7 Pro، والذي حظي بشهرة كبيرة قبل إصداره للحديث الذي تم تداوله عنه لفترة طويلة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:10+0000
2022-07-05T12:10+0000
2022-07-05T12:14+0000
مجتمع
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يعد سوار Mi Band 7 Pro أكبر بكثير من سابقه، وتم تزويده بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة. يحتوي 7 Pro على أكثر من 180 تصميمًا للشاشة الرئيسية. وله خيارات مختلفة لعرض "دائما على الشاشة"، كما وأن شاشته مقاومة للماء ومجهز بشريحة دفع NFC بدون لمس. يحتوي السوار على مستشعرات معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم. بدأت مبيعات Xiaomi Mi Band 7 Pro في الصين. ويصل سعره لـ380 يوانا حوالي (57 دولار) للسوار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو
12:10 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "شاومي" الصينية عن سوار اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 7 Pro، والذي حظي بشهرة كبيرة قبل إصداره للحديث الذي تم تداوله عنه لفترة طويلة.
يعد سوار Mi Band 7 Pro أكبر بكثير من سابقه، وتم تزويده بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة. يحتوي 7 Pro على أكثر من 180 تصميمًا للشاشة
الرئيسية.
وله خيارات مختلفة لعرض "دائما على الشاشة"، كما وأن شاشته مقاومة للماء ومجهز بشريحة دفع NFC بدون لمس. يحتوي السوار على مستشعرات معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم.
بدأت مبيعات Xiaomi Mi Band 7 Pro في الصين. ويصل سعره لـ380 يوانا حوالي (57 دولار) للسوار.