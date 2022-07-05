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شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو
شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو
أعلنت شركة "شاومي" الصينية عن سوار اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 7 Pro، والذي حظي بشهرة كبيرة قبل إصداره للحديث الذي تم تداوله عنه لفترة طويلة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
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يعد سوار Mi Band 7 Pro أكبر بكثير من سابقه، وتم تزويده بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة. يحتوي 7 Pro على أكثر من 180 تصميمًا للشاشة الرئيسية. وله خيارات مختلفة لعرض "دائما على الشاشة"، كما وأن شاشته مقاومة للماء ومجهز بشريحة دفع NFC بدون لمس. يحتوي السوار على مستشعرات معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم. بدأت مبيعات Xiaomi Mi Band 7 Pro في الصين. ويصل سعره لـ380 يوانا حوالي (57 دولار) للسوار.
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شاومي تعرض سوارها الرياضي الجديد...فيديو

12:10 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 05.07.2022)
© Photo / Xiaomiساعة "شاومي" الذكية
ساعة شاومي الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / Xiaomi
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أعلنت شركة "شاومي" الصينية عن سوار اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 7 Pro، والذي حظي بشهرة كبيرة قبل إصداره للحديث الذي تم تداوله عنه لفترة طويلة.
يعد سوار Mi Band 7 Pro أكبر بكثير من سابقه، وتم تزويده بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة. يحتوي 7 Pro على أكثر من 180 تصميمًا للشاشة الرئيسية.
وله خيارات مختلفة لعرض "دائما على الشاشة"، كما وأن شاشته مقاومة للماء ومجهز بشريحة دفع NFC بدون لمس. يحتوي السوار على مستشعرات معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم.
بدأت مبيعات Xiaomi Mi Band 7 Pro في الصين. ويصل سعره لـ380 يوانا حوالي (57 دولار) للسوار.
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