https://arabic.sputniknews.com/20220705/شرط-واحد-للحصول-على-جزيرة-أمريكية-بـ-339-ألف-دولار-1064705179.html
شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار
شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار
يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أمريكية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T21:39+0000
2022-07-05T21:39+0000
2022-07-05T21:40+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "إنسيدر" الأمريكي.ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/اليابان-تحتج-لدى-الصين-بعد-اقتراب-سفينة-حربية-من-جزيرة-متنازع-عليها-1064635941.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار
21:39 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أمريكية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها.
وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر
موقع "إنسيدر" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة
تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.
ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.
وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.
ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة
، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.