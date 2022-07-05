عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/شرط-واحد-للحصول-على-جزيرة-أمريكية-بـ-339-ألف-دولار-1064705179.html
شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار
شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار
يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أمريكية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T21:39+0000
2022-07-05T21:40+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061060571_0:29:1772:1026_1920x0_80_0_0_f9b82a1d8d97cea4b52ab79edc457348.jpg
وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "إنسيدر" الأمريكي.ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/اليابان-تحتج-لدى-الصين-بعد-اقتراب-سفينة-حربية-من-جزيرة-متنازع-عليها-1064635941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061060571_185:0:1760:1181_1920x0_80_0_0_b0d18b906bbca91c7923567566e51e32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

شرط واحد للحصول على جزيرة أمريكية بـ 339 ألف دولار

21:39 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 05.07.2022)
© Sputnik . Munzer Saidتحاكي "بلاد العجائب".. أًصغر جزيرة في الشرق الأوسط تقطنها 7 عائلات سورية
تحاكي بلاد العجائب.. أًصغر جزيرة في الشرق الأوسط تقطنها 7 عائلات سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبرTelegram
يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أمريكية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها.
وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "إنسيدر" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.
الفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
اليابان تحتج لدى الصين بعد اقتراب سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها
أمس, 14:07 GMT
ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.
وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.
ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала