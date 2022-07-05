https://arabic.sputniknews.com/20220705/شركة-روسية-تبدأ-تسليم-شحنات-اللحوم-النباتية-إلى-الإمارات-العربية-المتحدة-1064678009.html

شركة روسية تبدأ تسليم شحنات "اللحوم النباتية" إلى الإمارات العربية المتحدة

شركة روسية تبدأ تسليم شحنات "اللحوم النباتية" إلى الإمارات العربية المتحدة

بدأت إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في روسيا، شركة "إفكو"، في توفير "اللحوم النباتية" لسلاسل البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، تنمو مبيعات... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T13:17+0000

2022-07-05T13:17+0000

2022-07-05T13:17+0000

العالم العربي

مجتمع

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وقال سيرغي إيفانوف المدير التنفيذي للشركة لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، نتحدث عن 45 متجرًا لسلاسل محلية كبيرة تعاونية مثل "الاتحاد" و"أسواق"، ونقوم بتوريد فطائر البرغر واللحوم المفرومة وكرات اللحم من ماركة Hi!. الآن نتحدث عن المبيعات التجريبية في يوليو (تموز)- سبتمبر(أيلول)، بناءً على النتائج التي سيتم اتخاذ قرار لتوسيع الجغرافيا والتشكيلة".ووفقا له، فإن الشركة تعمل بنشاط على تطوير تصدير المنتجات النباتية، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط. مضيفا: "في روسيا، علينا أن نشرح لماذا تعتبر اللحوم النباتية واعدة، ولماذا يكون لتكنولوجيا الأغذية للبروتينات البديلة والتخليق الحيوي للدهون مستقبل. ولا يوجد حتى مثل هذا الحديث في الشرق الأوسط. الأمن الغذائي هو أولوية وطنية هناك".وأضاف إيفانوف أن "إجمالي صادرات الشركة نما العام الماضي بنسبة 75%، متجاوزًا مليار دولار لأول مرة".وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح مصنع للتكنولوجيا الحيوية بالقرب من دبي، ما يجعل من الممكن الحصول على الدهون والبروتينات بسرعة، ولكن في الوقت الحالي، تعمل الشركة بنشاط على تقديم منتجاتها للمستهلكين المحليين. "في يونيو، عقدنا جلسات تذوق لحوم الخضار في الدمام، وفي الشارقة، نظمنا تذوقًا لعائلة الشيخ الحاكم. تلقينا طلبات مسبقة من ممثلي وضح مدير شركة إفكو للتموين العربي".بشكل عام، تنمو مبيعات المنتجات النباتية بوتيرة عالية، وفقا لإيفانوف. وقال "إننا ننمو بنحو 30% سنويًا". وبحسبه، تواصل الشركة تطوير نشاطها ولم تجمد برنامجها الاستثماري".

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العالم العربي, مجتمع