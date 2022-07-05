https://arabic.sputniknews.com/20220705/شل--توقع-اتفاقية-مع-قطر-للطاقة-1064673678.html
"شل" توقع اتفاقية مع قطر للطاقة
"شل" توقع اتفاقية مع قطر للطاقة
أعلنت شركة "إنرجي شل" اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مع شركة النفط والغاز القطرية "قطر إنرجي" بشأن مشروع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:04+0000
2022-07-05T12:04+0000
2022-07-05T12:04+0000
قطر
شل
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060976900_0:247:2593:1705_1920x0_80_0_0_caad71f01a0ae7c17b6bc2a3df2ace75.jpg
وأقيم حفل التوقيع في الدوحة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "شل" بن فان بيردن ووزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي.وقالت الشركة القطرية بعد ذلك: "وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع الشريك الدولي الرابع - مجموعة شل، التي ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في تطوير جزء من حقل الشمال الشرقي، تبلغ تكلفة تطويره حوالي 28.75 مليار دولار".مشروع الحقل الشمالي الشرقي، هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي سيزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 مليون طن سنويًا. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. تعدExxonMobil و TotalEnergies و ConocoPhillips و Eni شركاء في المشروع.تسيطر قطر للطاقة على جميع مكونات قطاع النفط في قطر، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين. قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. في عام 2017، رفعت تعليقًا تم فرضه في عام 2005 على تطوير حقل الغاز الشمالي، الواقع شمال شرق ساحلها. هذا جزء من حقل بارس الجنوبي الكبير، والجزء الآخر منه يتم تطويره من قبل إيران.شل هي مجموعة عالمية من شركات الطاقة والبتروكيماويات تعمل في أكثر من 70 دولة.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060976900_0:4:2593:1948_1920x0_80_0_0_3aaac99e4aa71dc2f7c8838de22db840.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, شل, اقتصاد
"شل" توقع اتفاقية مع قطر للطاقة
تابعنا عبر
أعلنت شركة "إنرجي شل" اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مع شركة النفط والغاز القطرية "قطر إنرجي" بشأن مشروع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي.
وأقيم حفل التوقيع في الدوحة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "شل" بن فان بيردن ووزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي.
وقالت الشركة القطرية بعد ذلك: "وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع الشريك الدولي الرابع - مجموعة شل، التي ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في تطوير جزء من حقل الشمال الشرقي، تبلغ تكلفة تطويره حوالي 28.75 مليار دولار".
مشروع الحقل الشمالي الشرقي، هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي سيزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 مليون طن سنويًا. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. تعدExxonMobil و TotalEnergies و ConocoPhillips و Eni شركاء في المشروع.
تسيطر قطر للطاقة على جميع مكونات قطاع النفط في قطر، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين. قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. في عام 2017، رفعت تعليقًا تم فرضه في عام 2005 على تطوير حقل الغاز الشمالي، الواقع شمال شرق ساحلها. هذا جزء من حقل بارس الجنوبي الكبير، والجزء الآخر منه يتم تطويره من قبل إيران.
شل هي مجموعة عالمية من شركات الطاقة والبتروكيماويات تعمل في أكثر من 70 دولة.