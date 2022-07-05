https://arabic.sputniknews.com/20220705/شويغو-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-لأوكرانيا-تنتهي-في-الشرق-الأوسط-والسوق-السوداء--1064665503.html
شويغو: الأسلحة المقدمة من الغرب لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء
شويغو: الأسلحة المقدمة من الغرب لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:04+0000
2022-07-05T09:04+0000
2022-07-05T09:18+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".وأضاف أن الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا " تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".وأشار إلى أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي بالإنجاز الكامل لجميع المهام، مشددا أن والأولوية اليوم هي الحفاظ على حياة وصحة العسكريين والسكان المدنيين الروس، قائلا "اليوم ، أولوياتنا الرئيسية هي الحفاظ على حياة وصحة الموظفين التابعين ، واستبعاد أي تهديد لسلامة السكان المدنيين. ستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى يتم الانتهاء من المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".وتابع " تتخذ قوات الهندسة إجراءات لتطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الألغام والأشياء المتفجرة. وحاليا، تم فحص أكثر من 3700 هكتار. وتم اكتشاف 46379 مادة متفجرة وإبطال مفعولها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
شويغو: الأسلحة المقدمة من الغرب لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء
09:04 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
وأضاف أن الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا " تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".
وأشار إلى أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي بالإنجاز الكامل لجميع المهام، مشددا أن والأولوية اليوم هي الحفاظ على حياة وصحة العسكريين والسكان المدنيين الروس، قائلا "اليوم ، أولوياتنا الرئيسية هي الحفاظ على حياة وصحة الموظفين التابعين ، واستبعاد أي تهديد لسلامة السكان المدنيين. ستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى يتم الانتهاء من المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وتابع " تتخذ قوات الهندسة إجراءات لتطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الألغام والأشياء المتفجرة. وحاليا، تم فحص أكثر من 3700 هكتار. وتم اكتشاف 46379 مادة متفجرة وإبطال مفعولها".