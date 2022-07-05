https://arabic.sputniknews.com/20220705/شويغو-الانتهاء-من-اختبارات-الحكومة-لصواريخ-لمقاتلة-سو-57-في-عام-2022-1064669284.html
شويغو: الانتهاء من اختبارات الحكومة لصواريخ لمقاتلة "سو-57" في عام 2022
شويغو: الانتهاء من اختبارات الحكومة لصواريخ لمقاتلة "سو-57" في عام 2022
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في الإدارة العسكرية أنه في عام 2022، أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:10+0000
2022-07-05T10:10+0000
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روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وأوضح أن صواريخ جو - جو متوسطة وقصيرة المدى تم تطويرها في مكتب تصميم "فيمبل"، وهو جزء من شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي"، لتجهيز مجمع سو-57 للطيران الحديث وغيرها من الطائرات الحاملة.وقال شويغو "نخطط هذا العام لانهاء اختبارات الحكومة للصواريخ وتشغيل الدُفعات التسلسلية الأولى".وأضاف شويغو أن استخدام أسلحة جديدة سيزيد من الفعالية القتالية للطائرات الحاملة في المواجهة الجوية ويزيد من مدى الأهداف الجوية التي يتم ضربها، بما في ذلك الأهداف الصغيرة وتلك المصنوعة باستخدام تكنولوجيا التخفي".تم تقديم صاروخ جو - جو واعد لطائرة سو-57 في 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2019 خلال حفل افتتاح مبنى الإنتاج المعاد بناؤه لمكتب التصميم الحكومي "فيمبل". لم يتم الإبلاغ عن اسم المنتج وخصائص الأداء.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-من-قاذفات-سو-34إم-محدثة-1064666442.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
شويغو: الانتهاء من اختبارات الحكومة لصواريخ لمقاتلة "سو-57" في عام 2022
10:10 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في الإدارة العسكرية أنه في عام 2022، أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى للجيل الخامس لمقاتلات سو-57.
وأوضح أن صواريخ جو - جو متوسطة وقصيرة المدى تم تطويرها في مكتب تصميم "فيمبل"، وهو جزء من شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي"، لتجهيز مجمع سو-57 للطيران الحديث وغيرها من الطائرات الحاملة.
وقال شويغو "نخطط هذا العام لانهاء اختبارات الحكومة للصواريخ وتشغيل الدُفعات التسلسلية الأولى".
وأضاف شويغو أن استخدام أسلحة جديدة سيزيد من الفعالية القتالية للطائرات الحاملة في المواجهة الجوية ويزيد من مدى الأهداف الجوية التي يتم ضربها، بما في ذلك الأهداف الصغيرة وتلك المصنوعة باستخدام تكنولوجيا التخفي".
تم تقديم صاروخ جو - جو واعد لطائرة سو-57 في 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2019 خلال حفل افتتاح مبنى الإنتاج المعاد بناؤه لمكتب التصميم الحكومي "فيمبل". لم يتم الإبلاغ عن اسم المنتج وخصائص الأداء.