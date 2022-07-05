https://arabic.sputniknews.com/20220705/صحيفة-الجيش-البريطاني-لديه-نقص-في-الأسلحة-ولا-يستطيع-هزيمة-روسيا-1064658772.html
صحيفة: الجيش البريطاني لديه نقص في الأسلحة ولا يستطيع هزيمة روسيا
صحيفة: الجيش البريطاني لديه نقص في الأسلحة ولا يستطيع هزيمة روسيا
يعتقد المحلل إدوارد لوكاس أنه لن يكون لدى القوات المسلحة البريطانية ما يكفي من الذخيرة لهزيمة روسيا. وأن الكرملين على علم بنقص الذخيرة في الجيش البريطاني. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:17+0000
2022-07-05T07:17+0000
2022-07-05T07:17+0000
بريطانيا
رصد عسكري
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يستشهد الكاتب بتصريح للجنرال السابق بن هودجز، الذي قاد القوات الأمريكية في أوروبا. وقال لأعضاء البرلمان إن الذخيرة المهمة نفدت لدى القوات البريطانية خلال تمرين Warfighter في اليوم الثامنن حسب تايمز.إذا كانت هناك حرب ضد روسيا، فإن كابوس كل جندي بريطاني سوف يتحقق. وفقًا للوكاس، يتم الاحتفاظ بالتفاصيل بسرية. ومع ذلك، فإن الصورة العامة واضحة، وهي قاتمة إلى حد ما: ليس لدى بريطانيا ما يكفي من القوات والوسائل لإكمال المهمة القتالية الرئيسية.ويختتم الكاتب: "الحكومة تقول إن الميزانية العسكرية سترتفع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ليس قبل عام 2030. كان وزير الدفاع بن والاس يطلب المال من داونينج ستريت. ولكن كان هناك ثغرة سوداء في ميزانيته لسنوات عديدة، حيث تم تكليف الجيش بالعديد من المهام، ولم يتم تخصيص أموال كافية. تم التوفير في الخدمات اللوجستية وقطع الغيار. أصبحت تكاليف هذا النهج قصير النظر واضحة الآن.
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, رصد عسكري
صحيفة: الجيش البريطاني لديه نقص في الأسلحة ولا يستطيع هزيمة روسيا
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يعتقد المحلل إدوارد لوكاس أنه لن يكون لدى القوات المسلحة البريطانية ما يكفي من الذخيرة لهزيمة روسيا. وأن الكرملين على علم بنقص الذخيرة في الجيش البريطاني.
يستشهد الكاتب بتصريح للجنرال السابق بن هودجز، الذي قاد القوات الأمريكية في أوروبا. وقال لأعضاء البرلمان إن الذخيرة المهمة نفدت لدى القوات البريطانية خلال تمرين Warfighter في اليوم الثامنن حسب تايمز.
إذا كانت هناك حرب ضد روسيا، فإن كابوس كل جندي بريطاني سوف يتحقق. وفقًا للوكاس، يتم الاحتفاظ بالتفاصيل بسرية. ومع ذلك، فإن الصورة العامة واضحة، وهي قاتمة إلى حد ما: ليس لدى بريطانيا ما يكفي من القوات والوسائل لإكمال المهمة القتالية الرئيسية
.
ويختتم الكاتب: "الحكومة تقول إن الميزانية العسكرية سترتفع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ليس قبل عام 2030. كان وزير الدفاع بن والاس يطلب المال من داونينج ستريت. ولكن كان هناك ثغرة سوداء في ميزانيته لسنوات عديدة، حيث تم تكليف الجيش بالعديد من المهام، ولم يتم تخصيص أموال كافية. تم التوفير في الخدمات اللوجستية وقطع الغيار. أصبحت تكاليف هذا النهج قصير النظر واضحة الآن.