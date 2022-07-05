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https://arabic.sputniknews.com/20220705/صحيفة-المدفع-الروسي-مستا-إس-يصبح-كابوسا-للقوات-الأوكرانية-1064659435.html
صحيفة: المدفع الروسي "مستا-إس" يصبح كابوسا للقوات الأوكرانية
صحيفة: المدفع الروسي "مستا-إس" يصبح كابوسا للقوات الأوكرانية
أصبحت مدافع الهاوتزر الروسية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" كابوسًا حقيقيا للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب خبراء عسكريين في وسائل إعلام بلجيكية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:33+0000
2022-07-05T07:33+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تعد مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا-إس" من عيار 152 ملم أحد الأسلحة الرئيسية لوحدات المدفعية التابعة للجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفقًا للخبراء، فإن مدافع الهاوتزر عيار 152 ملم تسبب الكثير من المتاعب للجيش الأوكراني، حسب صحيفة أرمي ريكوغنيتشين.تم تطوير مستا-إس في الثمانينيات من القرن الماضي وكان يهدف إلى استبدال حوامل المدفعية ذاتية الدفع القديمة التي يبلغ عيارها 152 ملم في القوات السوفيتية. تم اعتماد نظام القتال، بعد اختبارات مطولة، في الخدمة في عام 1989 وما زال يستخدم بنشاط. تعتمد المركبة على منصة مجنزرة من دبابة تي-80. يعد تصميم الوحدة ذاتية الدفع معيارًا لأنظمة القتال الحديثة من هذا الطراز: توجد محركات التحكم في المقدمة، وبرج بمدفع في الوسط، ووحدة الطاقة في الجزء الخلفي من الهيكل.يقول المحللون: "الهيكل والبرج مصنوعان من هيكل مدرع ملحوم بالكامل يوفر الحماية من نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا القذائف وانفجارات الألغام".المركبة القتالية مسلحة بمدفع 2أ64 بعيار 152 ملم، وهو قادر على إطلاق النار على مسافة تزيد عن 20 كم. يدور البرج بزاوية 360 درجة مع ارتفاع المدفع من -3 درجة إلى + 68 درجة. تم تجهيز الوحدة ذاتية الدفع بمحرك V-84A بقوة 780 حصان، والتي يمكن أن تعمل على كل من وقود الديزل والكيروسين. تبلغ السرعة القصوى للمدفع على الطريق السريع 60 كم / ساعة، والاحتياط 500 كم.وفقًا للخبرا، كان أداء هذا المدفع جيدًا في أوكرانيا. تسبب مدفعها القوي وبعيد المدى في نفس الوقت الكثير من المشاكل للجيش الأوكراني وأصبح كابوسًا حقيقيًا بالنسبة له.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

صحيفة: المدفع الروسي "مستا-إس" يصبح كابوسا للقوات الأوكرانية

07:33 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أصبحت مدافع الهاوتزر الروسية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" كابوسًا حقيقيا للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب خبراء عسكريين في وسائل إعلام بلجيكية.
تعد مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا-إس" من عيار 152 ملم أحد الأسلحة الرئيسية لوحدات المدفعية التابعة للجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفقًا للخبراء، فإن مدافع الهاوتزر عيار 152 ملم تسبب الكثير من المتاعب للجيش الأوكراني، حسب صحيفة أرمي ريكوغنيتشين.
يقول الخبراء: "إن مدافع الهاوتزر 2إس19 "مستا-إس" الروسية كابوس للجيش الأوكراني".
تم تطوير مستا-إس في الثمانينيات من القرن الماضي وكان يهدف إلى استبدال حوامل المدفعية ذاتية الدفع القديمة التي يبلغ عيارها 152 ملم في القوات السوفيتية. تم اعتماد نظام القتال، بعد اختبارات مطولة، في الخدمة في عام 1989 وما زال يستخدم بنشاط. تعتمد المركبة على منصة مجنزرة من دبابة تي-80. يعد تصميم الوحدة ذاتية الدفع معيارًا لأنظمة القتال الحديثة من هذا الطراز: توجد محركات التحكم في المقدمة، وبرج بمدفع في الوسط، ووحدة الطاقة في الجزء الخلفي من الهيكل.
يقول المحللون: "الهيكل والبرج مصنوعان من هيكل مدرع ملحوم بالكامل يوفر الحماية من نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا القذائف وانفجارات الألغام".
المركبة القتالية مسلحة بمدفع 2أ64 بعيار 152 ملم، وهو قادر على إطلاق النار على مسافة تزيد عن 20 كم. يدور البرج بزاوية 360 درجة مع ارتفاع المدفع من -3 درجة إلى + 68 درجة. تم تجهيز الوحدة ذاتية الدفع بمحرك V-84A بقوة 780 حصان، والتي يمكن أن تعمل على كل من وقود الديزل والكيروسين. تبلغ السرعة القصوى للمدفع على الطريق السريع 60 كم / ساعة، والاحتياط 500 كم.
وفقًا للخبرا، كان أداء هذا المدفع جيدًا في أوكرانيا. تسبب مدفعها القوي وبعيد المدى في نفس الوقت الكثير من المشاكل للجيش الأوكراني وأصبح كابوسًا حقيقيًا بالنسبة له.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
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