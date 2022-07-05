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https://arabic.sputniknews.com/20220705/صحيفة-المناطيد-هي-أحدث-سلاح-أمريكي-ضد-روسيا-1064672336.html
صحيفة: المناطيد هي أحدث سلاح أمريكي ضد روسيا
صحيفة: المناطيد هي أحدث سلاح أمريكي ضد روسيا
يطور البنتاغون أحدث سلاح ضد روسيا - مناطيد خاصة يمكنها الطيران على ارتفاع 30 كم تقريبًا، حسب صحيفة بوليتيكو. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:23+0000
2022-07-05T11:23+0000
رصد عسكري
البنتاغون الأمريكي
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كتبت بوليتيكو، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على تطوير خطة جديدة لمواجهة روسيا، وكذلك الصين. يعتزم البنتاغون تطوير مناطيد يمكنها الطيران على ارتفاع يتراوح بين 20 و 30 كم لتزويد الجيش الأمريكي بشبكة مراقبة واسعة لروسيا والصين، وستساهم أيضًا في تنفيذ مهام أخرى.يقول المقال: "قد تبدو الفكرة مثل خيال علمي، لكن وثائق ميزانية البنتاغون تشير إلى أن التقنيات التي طورها العلماء سيتم تقديمها لقيادة الخدمات العسكرية الأمريكية".وفقًا لمنشور بوليتيكو، أنفق البنتاغون بالفعل ما يقرب من 4 ملايين دولار على مشاريع المناطيد وخطط لإنفاق أكثر من 27 مليون دولار في عام 2023. تأمل وزارة الدفاع الأمريكية أن تصبح منصات الطيران الجديدة أساسًا لنظام لتتبع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وكتبت الصحيفة: "في غضون ذلك، سيواصل البنتاغون العمل على برنامج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، على الرغم من الفشل الأخير في الاختبارات ذات الصلة".
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رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي

صحيفة: المناطيد هي أحدث سلاح أمريكي ضد روسيا

11:23 GMT 05.07.2022
© Photo / AUGUR - RosAeroSystemsمنطاد حربي
منطاد حربي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / AUGUR - RosAeroSystems
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يطور البنتاغون أحدث سلاح ضد روسيا - مناطيد خاصة يمكنها الطيران على ارتفاع 30 كم تقريبًا، حسب صحيفة بوليتيكو.
كتبت بوليتيكو، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على تطوير خطة جديدة لمواجهة روسيا، وكذلك الصين. يعتزم البنتاغون تطوير مناطيد يمكنها الطيران على ارتفاع يتراوح بين 20 و 30 كم لتزويد الجيش الأمريكي بشبكة مراقبة واسعة لروسيا والصين، وستساهم أيضًا في تنفيذ مهام أخرى.
يقول المقال: "قد تبدو الفكرة مثل خيال علمي، لكن وثائق ميزانية البنتاغون تشير إلى أن التقنيات التي طورها العلماء سيتم تقديمها لقيادة الخدمات العسكرية الأمريكية".
وفقًا لمنشور بوليتيكو، أنفق البنتاغون بالفعل ما يقرب من 4 ملايين دولار على مشاريع المناطيد وخطط لإنفاق أكثر من 27 مليون دولار في عام 2023. تأمل وزارة الدفاع الأمريكية أن تصبح منصات الطيران الجديدة أساسًا لنظام لتتبع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وكتبت الصحيفة: "في غضون ذلك، سيواصل البنتاغون العمل على برنامج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، على الرغم من الفشل الأخير في الاختبارات ذات الصلة".
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