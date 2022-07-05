https://arabic.sputniknews.com/20220705/صحيفة-مقاتلة-سو-47-ذات-الأجنحة-الغريبة-تثير-إعجاب-الغرب-فيديو-1064655379.html
صحيفة: مقاتلة "سو-47" ذات الأجنحة الغريبة تثير إعجاب الغرب... فيديو
صحيفة: مقاتلة "سو-47" ذات الأجنحة الغريبة تثير إعجاب الغرب... فيديو
قال طيار سلاح الجو الأمريكي السابق هاريسون كاس إن المقاتلة الروسية سو-47 تركت انطباعًا قويًا على المجتمع العسكري الغربي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T05:27+0000
2022-07-05T05:27+0000
2022-07-05T05:27+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تعتبر مقاتلة سو-47 واحدة من أكثر الطائرات التي لا يمكن نسيانها في روسيا. وفقًا لهاريسون كاس، تركت المقاتلة انطباعًا كبيرًا لدى المتخصصين العسكريين مع الشكل غير العادي لأجنحتها.قال طيار سابق في سلاح الجو الأمريكي: "لقد خرقت الطائرة المقاتلة الروسية Su-47 جميع القواعد - فلديها أجنحة إلى الوراء".الغالبية العظمى من الطائرات العسكرية في العالم لها أجنحة مستقيمة تقليدية. أصبحت سو-47 استثناءً للقاعدة، وأجنحتها على شكل سهم، وهي موجهة للأمام. هذا حل تقني غير عادي، وهو نادر للغاية، حسب صحيفة 19فورتي فايف.وقال الخبير: "أثبت سو-47" بعض مزايا الأجنحة المعكوسة، والذي تضمن الديناميكيات الهوائية المحسنة، ومسافات الإقلاع والهبوط القصيرة، والقدرة على المناورة الجيدة في المعارك".إلى جانب المظهر الذي لا يُنسى، تتميز سو-47 بخصائص تقنية عالية. الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 2.21 ماخ ولكن على الرغم من كل مزاياها، لم تدخل "بيروكوت" سو-47 أبدًا في الإنتاج الضخم. في المجموع، تم بناء نسخة واحدة، والتي تم استخدامها في العديد من المعارض الجوية، حيث أثارت إعجاب الجمهور بمناوراتها الجوية. تم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها خلال برنامج سو-47 لاحقًا في تطوير مقاتلات سو-35 وسو-57.وأضاف الخبير: "أثارت الطائرة الإعجاب في العرض الجوي، بأجنحتها الرائعة وقدرتها على المناورة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صحيفة: مقاتلة "سو-47" ذات الأجنحة الغريبة تثير إعجاب الغرب... فيديو
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قال طيار سلاح الجو الأمريكي السابق هاريسون كاس إن المقاتلة الروسية سو-47 تركت انطباعًا قويًا على المجتمع العسكري الغربي.
تعتبر مقاتلة سو-47 واحدة من أكثر الطائرات التي لا يمكن نسيانها في روسيا. وفقًا لهاريسون كاس، تركت المقاتلة انطباعًا كبيرًا لدى المتخصصين العسكريين مع الشكل غير العادي لأجنحتها.
قال طيار سابق في سلاح الجو الأمريكي: "لقد خرقت الطائرة المقاتلة الروسية Su-47 جميع القواعد - فلديها أجنحة إلى الوراء".
الغالبية العظمى من الطائرات العسكرية في العالم لها أجنحة مستقيمة تقليدية. أصبحت سو-47 استثناءً للقاعدة، وأجنحتها على شكل سهم
، وهي موجهة للأمام. هذا حل تقني غير عادي، وهو نادر للغاية، حسب صحيفة 19فورتي فايف.
جرب مصممو الطائرات من جميع أنحاء العالم استخدام الأجنحة المعكوسة في منتصف القرن الماضي، لكن هذه التكنولوجيا كانت تجريبية أكثر ولم تستخدم على نطاق واسع. وبدا أن المهندسين توقفوا عن تخيل الشكل غير العادي للأجنحة. لكن في عام 1997، قدمت روسيا في المعرض الجوي الدولي طائرتها الجديدة سو-47.
وقال الخبير: "أثبت سو-47" بعض مزايا الأجنحة المعكوسة، والذي تضمن الديناميكيات الهوائية المحسنة، ومسافات الإقلاع والهبوط القصيرة، والقدرة على المناورة الجيدة في المعارك".
إلى جانب المظهر الذي لا يُنسى، تتميز سو-47 بخصائص تقنية عالية. الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 2.21 ماخ ولكن على الرغم من كل مزاياها، لم تدخل "بيروكوت" سو-47 أبدًا في الإنتاج الضخم. في المجموع، تم بناء نسخة واحدة، والتي تم استخدامها في العديد من المعارض الجوية، حيث أثارت إعجاب الجمهور بمناوراتها الجوية. تم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها خلال برنامج سو-47 لاحقًا في تطوير مقاتلات سو-35 وسو-57.
وأضاف الخبير: "أثارت الطائرة الإعجاب في العرض الجوي، بأجنحتها الرائعة وقدرتها على المناورة".