https://arabic.sputniknews.com/20220705/طبيبة-روسية-تحذر-من-بكتيريا-خطيرة-تتكائر-في-مكيفات-الهواء-1064662470.html
طبيبة روسية تحذر من بكتيريا خطيرة تتكائر في مكيفات الهواء
طبيبة روسية تحذر من بكتيريا خطيرة تتكائر في مكيفات الهواء
حذرت طبيبة روسية من إمكانية الإصابة بمرض خطير بسبب مكيف الهواء حيث تتكاثر أحياء دقيقة في هذه الأجهزة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:48+0000
2022-07-05T07:48+0000
2022-07-05T07:48+0000
مجتمع
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وفي مقابلة مع "سبوتنيك" حذرت أولغا بيريفالوفا، من ضرورة تنظيف مكيف الهواء بإستمرار، مشيرة إلى أنه قد يصبح أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا المختلفة. وأضافت أن الاستخدام المتكرر لمثل هذا الجهاز يمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى الإصابة بداء الفيالقة. وأوضحت الطبيبة أن هذا مرض معدي يشبه أعراض السارس، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتخذ شكل التهاب رئوي حاد، والذي يسمى في هذه الحالة مرض Legionnaires.وتقول إن أفضل طريقة للوقاية من داء "الليجيونيلات" هي تنظيف فلاتر مكيف الهواء بانتظام، مضيفة أن هذا ينطبق أيضا على تلك الأجهزة التي يتم تركيبها في السيارات.واختتمت قائلة: "الأشخاص الذين لديهم مكيف هواء في سياراتهم معتادون على استخدامه طوال الوقت وغالبا لا يقومون بتنظيفه بشكل منهجي. في الحرارة، يعلق الكثير من الناس في الاختناقات المرورية، ويعودون من منازلهم الصيفية، ويشغلون مكيفات الهواء، ثم يأتون للعمل مع سيلان الأنف. لم يتواصلوا مع أحد مريض، لكنهم أصيبوا بالعدوى. لكنهم في الواقع تواصلوا مع مكيف الهواء الخاص بهم في السيارة. لذلك من الأفضل إما فتح النافذة أو تنظيف الفلتر بانتظام".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
طبيبة روسية تحذر من بكتيريا خطيرة تتكائر في مكيفات الهواء
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حذرت طبيبة روسية من إمكانية الإصابة بمرض خطير بسبب مكيف الهواء حيث تتكاثر أحياء دقيقة في هذه الأجهزة.
وفي مقابلة مع "سبوتنيك"
حذرت أولغا بيريفالوفا، من ضرورة تنظيف مكيف الهواء بإستمرار، مشيرة إلى أنه قد يصبح أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا المختلفة. وأضافت أن الاستخدام المتكرر لمثل هذا الجهاز يمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى الإصابة بداء الفيالقة. وأوضحت الطبيبة أن هذا مرض معدي يشبه أعراض السارس، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتخذ شكل التهاب رئوي حاد، والذي يسمى في هذه الحالة مرض Legionnaires.
وأضافت قائلة: "غالبا ما يعطس الأشخاص الذين يجلسون في مكتب مكيف طوال الصيف ويسعلون ويعتقدون أنهم أصيبوا، على سبيل المثال، بفيروس الروتا أو الأوميكرون. في الواقع، داخل مرشحات مكيف الهواء، في بيئة دافئة ورطبة تظهر بكتيريا Legionella، والجهاز الذي لا يتم تنظيفه بشكل منهجي عادة ما يدفع الهواء بكمية كبيرة من هذه البكتيريا. ليس كل الناس لديهم مناعة جيدة، لذلك يكون داء الفيالقة شائعا في الصيف".
وتقول إن أفضل طريقة للوقاية من داء "الليجيونيلات" هي تنظيف فلاتر مكيف الهواء بانتظام، مضيفة أن هذا ينطبق أيضا على تلك الأجهزة التي يتم تركيبها في السيارات.
واختتمت قائلة: "الأشخاص الذين لديهم مكيف هواء في سياراتهم
معتادون على استخدامه طوال الوقت وغالبا لا يقومون بتنظيفه بشكل منهجي. في الحرارة، يعلق الكثير من الناس في الاختناقات المرورية، ويعودون من منازلهم الصيفية، ويشغلون مكيفات الهواء، ثم يأتون للعمل مع سيلان الأنف. لم يتواصلوا مع أحد مريض، لكنهم أصيبوا بالعدوى. لكنهم في الواقع تواصلوا مع مكيف الهواء الخاص بهم في السيارة. لذلك من الأفضل إما فتح النافذة أو تنظيف الفلتر بانتظام".