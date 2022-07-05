https://arabic.sputniknews.com/20220705/طبيبة-روسية-تحذر-من-بكتيريا-خطيرة-تتكائر-في-مكيفات-الهواء-1064662470.html

طبيبة روسية تحذر من بكتيريا خطيرة تتكائر في مكيفات الهواء

طبيبة روسية تحذر من بكتيريا خطيرة تتكائر في مكيفات الهواء

حذرت طبيبة روسية من إمكانية الإصابة بمرض خطير بسبب مكيف الهواء حيث تتكاثر أحياء دقيقة في هذه الأجهزة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T07:48+0000

2022-07-05T07:48+0000

2022-07-05T07:48+0000

مجتمع

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وفي مقابلة مع "سبوتنيك" حذرت أولغا بيريفالوفا، من ضرورة تنظيف مكيف الهواء بإستمرار، مشيرة إلى أنه قد يصبح أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا المختلفة. وأضافت أن الاستخدام المتكرر لمثل هذا الجهاز يمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى الإصابة بداء الفيالقة. وأوضحت الطبيبة أن هذا مرض معدي يشبه أعراض السارس، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتخذ شكل التهاب رئوي حاد، والذي يسمى في هذه الحالة مرض Legionnaires.وتقول إن أفضل طريقة للوقاية من داء "الليجيونيلات" هي تنظيف فلاتر مكيف الهواء بانتظام، مضيفة أن هذا ينطبق أيضا على تلك الأجهزة التي يتم تركيبها في السيارات.واختتمت قائلة: "الأشخاص الذين لديهم مكيف هواء في سياراتهم معتادون على استخدامه طوال الوقت وغالبا لا يقومون بتنظيفه بشكل منهجي. في الحرارة، يعلق الكثير من الناس في الاختناقات المرورية، ويعودون من منازلهم الصيفية، ويشغلون مكيفات الهواء، ثم يأتون للعمل مع سيلان الأنف. لم يتواصلوا مع أحد مريض، لكنهم أصيبوا بالعدوى. لكنهم في الواقع تواصلوا مع مكيف الهواء الخاص بهم في السيارة. لذلك من الأفضل إما فتح النافذة أو تنظيف الفلتر بانتظام".

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مجتمع