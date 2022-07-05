https://arabic.sputniknews.com/20220705/عرض-النظام-المدفعي-الصاروخي-تيرميناتور-في-الجزائر-فيديو-1064654694.html
عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو
عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو
ستُعرض لأول مرة مركبات روسية الصنع لدعم الدبابات "تيرميناتور" في عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T04:50+0000
2022-07-05T04:50+0000
2022-07-05T05:01+0000
الجزائر
رصد عسكري
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تم تصويره إحدى التدريبات لهذا الحدث الرسمي، في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت، تم رصد ست وحدات على الأقل من هذه المعدات في تمويه رملي مميز.لأول مرة، تم الإعلان عن معلومات حول تسليم المركبة إلى البلاد في يونيو/حزيران 2020. في الوقت نفسه، ظهرت الصور الأولى على الإنترنت.إن اهتمام الجيش لهذه الدولة بابتكارات "أورال فاغون زافود" ليس من محض الصدفة. الحقيقة هي أنه يوجد في فرق الدبابات التابعة للقوات البرية، عدد كبير من دبابات القتال الرئيسية تي-90أإس والمحدثة تي-72إم1.أيضًا، يستمر الجيش باستخدام تي-55إم في، بعد أن تلقت حماية ديناميكية، ونظام محسن للتحكم في إطلاق النار والقدرة على استخدام الأسلحة الموجهة.تم تطوير "تيرميناتور" لحماية كل هذه المركبات المدرعة الثقيلة، وهي قادرة على تدمير الإرهابيين مع أسلحة أر بي جي المحمولة، وجميع أنواع الأسلحة مع المدافع الرشاشة الثقيلة، وقاذفات القنابل الثقيلة والبنادق عديمة الارتداد. يعتبر نظام "كورنيت" المثبت فعال ضد الدبابات المختلفة.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, رصد عسكري
عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو
04:50 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
ستُعرض لأول مرة مركبات روسية الصنع لدعم الدبابات "تيرميناتور" في عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تم تصويره إحدى التدريبات لهذا الحدث الرسمي، في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت، تم رصد ست وحدات على الأقل من هذه المعدات في تمويه رملي مميز.
لأول مرة، تم الإعلان عن معلومات حول تسليم المركبة إلى البلاد في يونيو/حزيران 2020. في الوقت نفسه، ظهرت الصور الأولى على الإنترنت.
إن اهتمام الجيش لهذه الدولة بابتكارات "أورال فاغون زافود" ليس من محض الصدفة. الحقيقة هي أنه يوجد في فرق الدبابات التابعة للقوات البرية، عدد كبير من دبابات القتال الرئيسية تي-90أإس والمحدثة تي-72إم1.
أيضًا، يستمر الجيش باستخدام تي-55إم في، بعد أن تلقت حماية ديناميكية، ونظام محسن للتحكم في إطلاق النار والقدرة على استخدام الأسلحة الموجهة.
تم تطوير "تيرميناتور" لحماية كل هذه المركبات المدرعة الثقيلة، وهي قادرة على تدمير الإرهابيين مع أسلحة أر بي جي المحمولة، وجميع أنواع الأسلحة مع المدافع الرشاشة الثقيلة، وقاذفات القنابل الثقيلة والبنادق عديمة الارتداد. يعتبر نظام "كورنيت" المثبت فعال ضد الدبابات المختلفة.