عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/عرض-النظام-المدفعي-الصاروخي-تيرميناتور-في-الجزائر-فيديو-1064654694.html
عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو
عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو
ستُعرض لأول مرة مركبات روسية الصنع لدعم الدبابات "تيرميناتور" في عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T04:50+0000
2022-07-05T05:01+0000
الجزائر
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102610/67/1026106725_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_78785d636483d419919aae91ac249ae7.jpg
تم تصويره إحدى التدريبات لهذا الحدث الرسمي، في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت، تم رصد ست وحدات على الأقل من هذه المعدات في تمويه رملي مميز.لأول مرة، تم الإعلان عن معلومات حول تسليم المركبة إلى البلاد في يونيو/حزيران 2020. في الوقت نفسه، ظهرت الصور الأولى على الإنترنت.إن اهتمام الجيش لهذه الدولة بابتكارات "أورال فاغون زافود" ليس من محض الصدفة. الحقيقة هي أنه يوجد في فرق الدبابات التابعة للقوات البرية، عدد كبير من دبابات القتال الرئيسية تي-90أإس والمحدثة تي-72إم1.أيضًا، يستمر الجيش باستخدام تي-55إم في، بعد أن تلقت حماية ديناميكية، ونظام محسن للتحكم في إطلاق النار والقدرة على استخدام الأسلحة الموجهة.تم تطوير "تيرميناتور" لحماية كل هذه المركبات المدرعة الثقيلة، وهي قادرة على تدمير الإرهابيين مع أسلحة أر بي جي المحمولة، وجميع أنواع الأسلحة مع المدافع الرشاشة الثقيلة، وقاذفات القنابل الثقيلة والبنادق عديمة الارتداد. يعتبر نظام "كورنيت" المثبت فعال ضد الدبابات المختلفة.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102610/67/1026106725_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fba18a07c600308906505389e129743d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, رصد عسكري

عرض النظام المدفعي الصاروخي "تيرميناتور" في الجزائر... فيديو

04:50 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 05.07.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورتيرميناتور
تيرميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ستُعرض لأول مرة مركبات روسية الصنع لدعم الدبابات "تيرميناتور" في عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تم تصويره إحدى التدريبات لهذا الحدث الرسمي، في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت، تم رصد ست وحدات على الأقل من هذه المعدات في تمويه رملي مميز.
لأول مرة، تم الإعلان عن معلومات حول تسليم المركبة إلى البلاد في يونيو/حزيران 2020. في الوقت نفسه، ظهرت الصور الأولى على الإنترنت.
إن اهتمام الجيش لهذه الدولة بابتكارات "أورال فاغون زافود" ليس من محض الصدفة. الحقيقة هي أنه يوجد في فرق الدبابات التابعة للقوات البرية، عدد كبير من دبابات القتال الرئيسية تي-90أإس والمحدثة تي-72إم1.
أيضًا، يستمر الجيش باستخدام تي-55إم في، بعد أن تلقت حماية ديناميكية، ونظام محسن للتحكم في إطلاق النار والقدرة على استخدام الأسلحة الموجهة.
تم تطوير "تيرميناتور" لحماية كل هذه المركبات المدرعة الثقيلة، وهي قادرة على تدمير الإرهابيين مع أسلحة أر بي جي المحمولة، وجميع أنواع الأسلحة مع المدافع الرشاشة الثقيلة، وقاذفات القنابل الثقيلة والبنادق عديمة الارتداد. يعتبر نظام "كورنيت" المثبت فعال ضد الدبابات المختلفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала