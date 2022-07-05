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https://arabic.sputniknews.com/20220705/غوتيريش-يعين-نائبة-جديدة-لرئيس-بعثة-الأمم-المتحدة-لدعم-اتفاق-الحديدة-1064705465.html
غوتيريش يعين نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
غوتيريش يعين نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهولندية فيفيان فان دي بيري، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ونائبة لرئيس لجنة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T21:52+0000
2022-07-05T21:52+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "فان دي بيري، ستخلف دانييلا كروسلاك من ألمانيا التي يشعر الأمين العام لها بالامتنان لتفانيها وقيادتها، لا سيما خلال فترة التحدي الكبير في اليمن وللبعثة".وأضاف أن "فان دي بيري، تقدم إلى المنصب مجموعة واسعة من الخبرة في الميدان وفي المقر، كان آخرها رئيس أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)".وأشار البيان الأممي إلى "أن فان دي بيري، خدمت في الجيش الملكي الهولندي، بما في ذلك ضابطا عسكريا معارا في إدارة عمليات حفظ السلام وكمراقب دولي للانتخابات في موزمبيق، وشغلت مناصب بينها رئيسة أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيسة مكتب المبعوث الخاص لبوروندي".وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.وشكلت الأمم المتحدة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة وفق القرار (2452) الصادر في 16 يناير 2019، بهدف مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الحكومة-اليمنية-تم-إصدار-تصاريح-دخول-لـ7-سفن-مشتقات-نفطية-إلى-ميناء-الحديدة-1061346548.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن

غوتيريش يعين نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

21:52 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهولندية فيفيان فان دي بيري، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ونائبة لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "فان دي بيري، ستخلف دانييلا كروسلاك من ألمانيا التي يشعر الأمين العام لها بالامتنان لتفانيها وقيادتها، لا سيما خلال فترة التحدي الكبير في اليمن وللبعثة".
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الحكومة اليمنية: تم إصدار تصاريح دخول لـ7 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة
18 أبريل, 19:17 GMT
وأضاف أن "فان دي بيري، تقدم إلى المنصب مجموعة واسعة من الخبرة في الميدان وفي المقر، كان آخرها رئيس أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)".
وأشار البيان الأممي إلى "أن فان دي بيري، خدمت في الجيش الملكي الهولندي، بما في ذلك ضابطا عسكريا معارا في إدارة عمليات حفظ السلام وكمراقب دولي للانتخابات في موزمبيق، وشغلت مناصب بينها رئيسة أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيسة مكتب المبعوث الخاص لبوروندي".
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود رابعة كانت متوجهة إلى الحديدة غربي اليمن
23 مارس, 11:52 GMT
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.
وشكلت الأمم المتحدة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة وفق القرار (2452) الصادر في 16 يناير 2019، بهدف مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله".
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
اليمن .. "أنصار الله" تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر غارات التحالف على الحديدة
20 يناير, 22:50 GMT
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
© Sputnik8 سنوات من الحرب في اليمن
8 سنوات من الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
8 سنوات من الحرب في اليمن
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