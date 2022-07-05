https://arabic.sputniknews.com/20220705/غوتيريش-يعين-نائبة-جديدة-لرئيس-بعثة-الأمم-المتحدة-لدعم-اتفاق-الحديدة-1064705465.html

غوتيريش يعين نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

غوتيريش يعين نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهولندية فيفيان فان دي بيري، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ونائبة لرئيس لجنة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T21:52+0000

2022-07-05T21:52+0000

2022-07-05T21:52+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "فان دي بيري، ستخلف دانييلا كروسلاك من ألمانيا التي يشعر الأمين العام لها بالامتنان لتفانيها وقيادتها، لا سيما خلال فترة التحدي الكبير في اليمن وللبعثة".وأضاف أن "فان دي بيري، تقدم إلى المنصب مجموعة واسعة من الخبرة في الميدان وفي المقر، كان آخرها رئيس أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)".وأشار البيان الأممي إلى "أن فان دي بيري، خدمت في الجيش الملكي الهولندي، بما في ذلك ضابطا عسكريا معارا في إدارة عمليات حفظ السلام وكمراقب دولي للانتخابات في موزمبيق، وشغلت مناصب بينها رئيسة أركان بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيسة مكتب المبعوث الخاص لبوروندي".وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.وشكلت الأمم المتحدة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة وفق القرار (2452) الصادر في 16 يناير 2019، بهدف مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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العالم العربي, الحرب على اليمن