https://arabic.sputniknews.com/20220705/فرنسا-تستقبل51-مواطنا-قادمين-من-مخيمات-داعش-في-سوريا-1064689563.html
فرنسا تستقبل51 مواطنا قادمين من مخيمات "داعش" في سوريا
فرنسا تستقبل51 مواطنا قادمين من مخيمات "داعش" في سوريا
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء استعادة 51 امرأة وطفلا من المناطق التي كانت خاضعة في السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:44+0000
2022-07-05T15:44+0000
2022-07-05T15:44+0000
أخبار فرنسا
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وهذه هي أكبر عودة لنساء وأطفال إلى فرنسا من مخيمات في شمال شرقي سوريا منذ هزيمة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) في مارس / آذار من عام 2019.وشهدت فرنسا موجة مغادرة من مواطنيها للانضمام إلى التنظيم، كانت أكبر من أي دولة أخرى في أوروبا.وضمت المجموعة العائدة الثلاثاء 16 امرأة تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاما و35 قاصرا من بينهن 7 عدن دون مرافقين بالغين.عادت 12 امرأة مع أطفالهن، بينما وافقت الأربع الأخريات في وقت سابق على عودة أطفالهن، بحسب بيان النيابة.وذكر البيان أنه تم احتجاز ثماني سيدات للاستجواب بينما جرى احتجاز الثمانية الأخريات بموجب مذكرات توقيف.تم إيداع الأطفال في خدمات رعاية الطفل الملحقة بمحكمة فرساي القضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/التحالف-الدولي-يقول-إنه-اعتقل-أحد-أبرز-قادة-داعش-خلال-عملية-في-سوريا-1063678675.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , تنظيم داعش الإرهابي
فرنسا تستقبل51 مواطنا قادمين من مخيمات "داعش" في سوريا
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء استعادة 51 امرأة وطفلا من المناطق التي كانت خاضعة في السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وهذه هي أكبر عودة لنساء وأطفال إلى فرنسا من مخيمات في شمال شرقي سوريا منذ هزيمة تنظيم "داعش
" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) في مارس / آذار من عام 2019.
وشهدت فرنسا موجة مغادرة من مواطنيها للانضمام إلى التنظيم، كانت أكبر من أي دولة أخرى في أوروبا.
وضمت المجموعة العائدة الثلاثاء 16 امرأة تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاما و35 قاصرا من بينهن 7 عدن دون مرافقين بالغين.
عادت 12 امرأة مع أطفالهن، بينما وافقت الأربع الأخريات في وقت سابق على عودة أطفالهن، بحسب بيان النيابة.
وذكر البيان أنه تم احتجاز ثماني سيدات للاستجواب بينما جرى احتجاز الثمانية الأخريات بموجب مذكرات توقيف.
تم إيداع الأطفال في خدمات رعاية الطفل الملحقة بمحكمة فرساي القضائية.