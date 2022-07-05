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فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق "بجرائم الحرب"
فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق "بجرائم الحرب"
قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء، إن "فرنسا ستزود أوكرانيا بمختبر حمض نووي متنقل هذا الأسبوع للتحقيق في جرائم الحرب... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:58+0000
2022-07-05T11:58+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وصرح ديلاتر بذلك خلال مؤتمر "استعادة أوكرانيا" الذي بدأ يوم أمس الاثنين، ويستمر لمدة يومين في مدينة لوغانو السويسرية، ويشارك فيه ممثلو 40 دولة و20 منظمة دولية.وقال رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس اليوم الثلاثاء، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن سويسرا مستعدة لـ "دعم المفاوضات" لوقف الأعمال العدائية عندما يحين الوقت لذلك.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، واعتبارًا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية المرحلة الأولى حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق "بجرائم الحرب"

11:58 GMT 05.07.2022
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© www.flickr.com Francois Schnell
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قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء، إن "فرنسا ستزود أوكرانيا بمختبر حمض نووي متنقل هذا الأسبوع للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة".
وصرح ديلاتر بذلك خلال مؤتمر "استعادة أوكرانيا" الذي بدأ يوم أمس الاثنين، ويستمر لمدة يومين في مدينة لوغانو السويسرية، ويشارك فيه ممثلو 40 دولة و20 منظمة دولية.
وقال رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس اليوم الثلاثاء، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.
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بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن سويسرا مستعدة لـ "دعم المفاوضات" لوقف الأعمال العدائية عندما يحين الوقت لذلك.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، واعتبارًا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية المرحلة الأولى حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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