عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/فنلندا-والسويد-توقعان-اليوم-بشكل-رسمي-على-بروتوكول-الانضمام-إلى-الحلف-1064664553.html
فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف
فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:41+0000
2022-07-05T08:41+0000
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
القاهرة-سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد، اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".ومن المتوقع أنه بعد التوقيع على بروتوكولات الانضمام الخاصة بالسويد وفنلندا سيتم تقديمهما للمصادقة عليهما من قبل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي. وبحسب تقارير إعلامية، قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو

فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف

08:41 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف.
القاهرة-سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد، اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.
وتابع "اليوم سنوقع رسميا على بروتوكول الانضمام الذي يمثل بداية عملية التصديق على انضمامهما. تبقى أبواب الناتو مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد أن تساهم في تعزيز أمننا المشترك".
وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".
ومن المتوقع أنه بعد التوقيع على بروتوكولات الانضمام الخاصة بالسويد وفنلندا سيتم تقديمهما للمصادقة عليهما من قبل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي. وبحسب تقارير إعلامية، قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала