https://arabic.sputniknews.com/20220705/فنلندا-والسويد-توقعان-اليوم-بشكل-رسمي-على-بروتوكول-الانضمام-إلى-الحلف-1064664553.html
فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف
فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:41+0000
2022-07-05T08:41+0000
2022-07-05T08:41+0000
الناتو
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القاهرة-سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد، اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".ومن المتوقع أنه بعد التوقيع على بروتوكولات الانضمام الخاصة بالسويد وفنلندا سيتم تقديمهما للمصادقة عليهما من قبل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي. وبحسب تقارير إعلامية، قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
فنلندا والسويد توقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف.
القاهرة-سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد، اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع
على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.
وتابع "اليوم سنوقع رسميا على بروتوكول الانضمام الذي يمثل بداية عملية التصديق على انضمامهما. تبقى أبواب الناتو مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد أن تساهم في تعزيز أمننا المشترك".
وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".
ومن المتوقع أنه بعد التوقيع على بروتوكولات الانضمام الخاصة بالسويد وفنلندا سيتم تقديمهما للمصادقة عليهما من قبل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي. وبحسب تقارير إعلامية، قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.