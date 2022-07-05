عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/قديروف-ينصح-زيلينسكي-بالفرار-1064697478.html
قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار
قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار
نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد إعلانه عن قرب عودة ليسيتشانسك إلى سيطرة القوات المسلحة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:00+0000
2022-07-05T19:00+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101510/66/1015106648_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_0d789fd3e58f564222018beb372a6d36.jpg
في الأسبوع الماضي ، قامت القوات المتحالفة بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وأخذت ليسيتشانسك تحت السيطرة. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بسحب وحداتها من المدينة بعد يوم واحد فقط، مساء الأحد. تم تأكيد ذلك لاحقًا من قبل رئيس أوكرانيا، لكنه قال إن القوات المسلحة لأوكرانيا ستستعيد قريبًا السيطرة على ليسيتشانسك.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "يقول زيلينسكي إنه سيأخذ ليسيتشانسك، نصيحتي لك هي أن تهرب! أنت جيد في ذلك".وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101510/66/1015106648_129:0:2796:2000_1920x0_80_0_0_159189b7230ee71dd137b79ac41a83f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار

19:00 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد إعلانه عن قرب عودة ليسيتشانسك إلى سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
في الأسبوع الماضي ، قامت القوات المتحالفة بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وأخذت ليسيتشانسك تحت السيطرة. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بسحب وحداتها من المدينة بعد يوم واحد فقط، مساء الأحد. تم تأكيد ذلك لاحقًا من قبل رئيس أوكرانيا، لكنه قال إن القوات المسلحة لأوكرانيا ستستعيد قريبًا السيطرة على ليسيتشانسك.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "يقول زيلينسكي إنه سيأخذ ليسيتشانسك، نصيحتي لك هي أن تهرب! أنت جيد في ذلك".
وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала