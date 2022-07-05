https://arabic.sputniknews.com/20220705/قديروف-ينصح-زيلينسكي-بالفرار-1064697478.html
قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار
قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار
نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد إعلانه عن قرب عودة ليسيتشانسك إلى سيطرة القوات المسلحة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:00+0000
2022-07-05T19:00+0000
2022-07-05T19:00+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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في الأسبوع الماضي ، قامت القوات المتحالفة بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وأخذت ليسيتشانسك تحت السيطرة. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بسحب وحداتها من المدينة بعد يوم واحد فقط، مساء الأحد. تم تأكيد ذلك لاحقًا من قبل رئيس أوكرانيا، لكنه قال إن القوات المسلحة لأوكرانيا ستستعيد قريبًا السيطرة على ليسيتشانسك.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "يقول زيلينسكي إنه سيأخذ ليسيتشانسك، نصيحتي لك هي أن تهرب! أنت جيد في ذلك".وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
قديروف ينصح زيلينسكي بالفرار
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نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد إعلانه عن قرب عودة ليسيتشانسك إلى سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
في الأسبوع الماضي ، قامت القوات المتحالفة بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وأخذت ليسيتشانسك تحت السيطرة. واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بسحب وحداتها من المدينة بعد يوم واحد فقط، مساء الأحد. تم تأكيد ذلك لاحقًا من قبل رئيس أوكرانيا، لكنه قال إن القوات المسلحة لأوكرانيا ستستعيد قريبًا السيطرة على ليسيتشانسك.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "يقول زيلينسكي إنه سيأخذ ليسيتشانسك، نصيحتي لك هي أن تهرب! أنت جيد في ذلك".
وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.