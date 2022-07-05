https://arabic.sputniknews.com/20220705/قطر-تعلن-موعد-عطلة-عيد-الأضحى-1064684826.html
قطر تعلن موعد عطلة عيد الأضحى
قطر تعلن موعد عطلة عيد الأضحى
أعلنت العديد من دول العالم موعد عطلة عيد الأضحى، من بينها دولة قطر، وجاء ذلك في بيان للديوان الأميري بهذا الشأن. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:49+0000
2022-07-05T14:49+0000
2022-07-05T14:49+0000
العالم العربي
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وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، فإن عطلة عيد الأضحى ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري.وتستمر عطلة عيد الأضحى في قطر حتى يوم الخميس الموافق الـ 14 من يوليو، على أن تكون العودة إلى العمل يوم الأحد الموافق 17 يوليو بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.ولفت البيان إلى أن هذه المواعيد تخص الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.أما فيما يتعلق بعطلة العاملين في مصرف قطر المركزي والمؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لرقابته إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، فيكون محافظ مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن تحديد موعدها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
قطر تعلن موعد عطلة عيد الأضحى
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أعلنت العديد من دول العالم موعد عطلة عيد الأضحى، من بينها دولة قطر، وجاء ذلك في بيان للديوان الأميري بهذا الشأن.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، فإن عطلة عيد الأضحى
ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري.
وتستمر عطلة عيد الأضحى في قطر حتى يوم الخميس الموافق الـ 14 من يوليو، على أن تكون العودة إلى العمل يوم الأحد الموافق 17 يوليو بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
ولفت البيان إلى أن هذه المواعيد تخص الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
أما فيما يتعلق بعطلة العاملين في مصرف قطر المركزي والمؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لرقابته إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، فيكون محافظ مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن تحديد موعدها
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