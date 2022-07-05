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قوى الحرية والتغيير السودانية: ننسق مع القوى السياسية لتشكيل حكومة توافقية
قوى الحرية والتغيير السودانية: ننسق مع القوى السياسية لتشكيل حكومة توافقية
قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني السوداني مبارك أردول إن الهيئة القيادية للتحالف تؤكد على أنها ستواصل التنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:37+0000
2022-07-05T10:37+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال أردول، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنواصل الاتصال مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وبقية القوى السياسية حتى نصل لتشكيل حكومة توافقية".وأشار أردول إلى أن التحالف مع " استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني"، كما أكد، "دعم (التحالف) الآلية الثلاثية لتسهيل للحوار بين السودانيين".
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أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير السودانية: ننسق مع القوى السياسية لتشكيل حكومة توافقية

10:37 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Abd Raouf
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قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني السوداني مبارك أردول إن الهيئة القيادية للتحالف تؤكد على أنها ستواصل التنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من أجل الوصول لحكومة توافقية.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال أردول، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنواصل الاتصال مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وبقية القوى السياسية حتى نصل لتشكيل حكومة توافقية".

وأشار أردول إلى أن التحالف مع " استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني"، كما أكد، "دعم (التحالف) الآلية الثلاثية لتسهيل للحوار بين السودانيين".
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