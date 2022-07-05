عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/لابيد-لا-استبعد-لقاء-محمود-عباس-1064698194.html
لابيد: لا أستبعد لقاء محمود عباس
لابيد: لا أستبعد لقاء محمود عباس
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد عقد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:17+0000
2022-07-05T19:27+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، عن يائير لابيد أنه لا يستبعد عقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم تأكيده أن مثل هذا اللقاء ليس مطروحا حاليا على الطاولة.وأفاد الموقع بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.وأكد لابيد أنه لا يجري لقاءات من أجل عقد لقاءات فحسب، ما لم تكن ذات نتيجة إيجابية لإسرائيل، مشددا على أن عقد مثل هذا اللقاء ليس مطروحا على أجندته أو جدول أعماله في الفترة الراهنة، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.ومن بين تصريحاته المهمة التي قالها لابيد خلال لقائه بالرئيس الفرنسي، إن "حزب الله اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل، ويحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654fe8bda0db93da819166941c617dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد: لا أستبعد لقاء محمود عباس

19:17 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 19:27 GMT 05.07.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد عقد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، عن يائير لابيد أنه لا يستبعد عقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم تأكيده أن مثل هذا اللقاء ليس مطروحا حاليا على الطاولة.
وأفاد الموقع بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وأكد لابيد أنه لا يجري لقاءات من أجل عقد لقاءات فحسب، ما لم تكن ذات نتيجة إيجابية لإسرائيل، مشددا على أن عقد مثل هذا اللقاء ليس مطروحا على أجندته أو جدول أعماله في الفترة الراهنة، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.
ومن بين تصريحاته المهمة التي قالها لابيد خلال لقائه بالرئيس الفرنسي، إن "حزب الله اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل، ويحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".
وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".
وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала