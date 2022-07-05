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مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:25+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المباحثات أجريت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.وخلال اللقاء ناقش الطرفان قضايا ثنائية وإقليمية وقضايا الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.ويجري حمد محمد ثاني الرميثي زيارة إلى أنقرة استجابة لدعوة نظيره التركي يشار غولر.وكان وزير الدفاع التركي قد أجرى زيارة رسمية إلى الإمارات وفي نهاية مايو/أيار الماضي تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة من نوعها يقوم وزير دفاع تركي للإمارات منذ 15 عاما، بحسب مصادر دفاعية تركية.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

16:25 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Stringer
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المباحثات أجريت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.
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وخلال اللقاء ناقش الطرفان قضايا ثنائية وإقليمية وقضايا الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.
ويجري حمد محمد ثاني الرميثي زيارة إلى أنقرة استجابة لدعوة نظيره التركي يشار غولر.
وكان وزير الدفاع التركي قد أجرى زيارة رسمية إلى الإمارات وفي نهاية مايو/أيار الماضي تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.
وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة من نوعها يقوم وزير دفاع تركي للإمارات منذ 15 عاما، بحسب مصادر دفاعية تركية.
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