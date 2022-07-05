https://arabic.sputniknews.com/20220705/مباحثات-تركية-إماراتية-لتعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1064691432.html
مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:25+0000
2022-07-05T16:25+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المباحثات أجريت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.وخلال اللقاء ناقش الطرفان قضايا ثنائية وإقليمية وقضايا الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.ويجري حمد محمد ثاني الرميثي زيارة إلى أنقرة استجابة لدعوة نظيره التركي يشار غولر.وكان وزير الدفاع التركي قد أجرى زيارة رسمية إلى الإمارات وفي نهاية مايو/أيار الماضي تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة من نوعها يقوم وزير دفاع تركي للإمارات منذ 15 عاما، بحسب مصادر دفاعية تركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مباحثات تركية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المباحثات أجريت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان قضايا ثنائية وإقليمية وقضايا الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.
ويجري حمد محمد ثاني الرميثي زيارة إلى أنقرة استجابة لدعوة نظيره التركي يشار غولر.
وكان وزير الدفاع التركي
قد أجرى زيارة رسمية إلى الإمارات وفي نهاية مايو/أيار الماضي تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.
وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة من نوعها يقوم وزير دفاع تركي للإمارات منذ 15 عاما، بحسب مصادر دفاعية تركية.