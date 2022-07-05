https://arabic.sputniknews.com/20220705/مبادرة-عمانية-لزراعة-10-ملايين-شجرة-والحكومة-تناقش-الشركات-في-آليات-العمل-1064675331.html
مبادرة عمانية لزراعة 10 ملايين شجرة.. والحكومة تناقش الشركات في آليات العمل
مبادرة عمانية لزراعة 10 ملايين شجرة.. والحكومة تناقش الشركات في آليات العمل
أعلنت هيئة البيئة العمانية عن اجتماع عقدته مع عدد من الشركات، لمناقشة مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة في البلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:44+0000
2022-07-05T12:44+0000
2022-07-05T12:44+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الاجتماع تضمن "مناقشة آلية عمل هذه الشركات في المبادرة وأهدافها داخل سلطنة عُمان"، إضافة لاستثماراتها المحلية، ومدى التزامها بالقوانين العُمانية "لتقديم الدعم عبر خطة سنوية".من جانبه أوضح رئيس هيئة البيئة العمانية، عبد الله بن علي العمري، أن بلاده حريصة على "تكاتف القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتا إلى ما وصفه بـ "الدور الكبير الذي يناط بالشركات لتحقيق الأهداف عبر دعمها ومساهمتها في استزراع الأشجار".يشار إلى أن "مبادرة التحالف الأخضر تستهدف "تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو منظومة الاقتصاد الأخضر عبر الاستفادة المثلى للموارد الطبيعية والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/سلطنة-عمان-ضمن-3-دول-تقود-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-إنتاج-الطاقة-الشمسية-1064498117.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان
مبادرة عمانية لزراعة 10 ملايين شجرة.. والحكومة تناقش الشركات في آليات العمل
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أعلنت هيئة البيئة العمانية عن اجتماع عقدته مع عدد من الشركات، لمناقشة مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية
، فإن الاجتماع تضمن "مناقشة آلية عمل هذه الشركات في المبادرة وأهدافها داخل سلطنة عُمان"، إضافة لاستثماراتها المحلية، ومدى التزامها بالقوانين العُمانية "لتقديم الدعم عبر خطة سنوية".
من جانبه أوضح رئيس هيئة البيئة العمانية، عبد الله بن علي العمري، أن بلاده حريصة
على "تكاتف القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتا إلى ما وصفه بـ "الدور الكبير الذي يناط بالشركات لتحقيق الأهداف عبر دعمها ومساهمتها في استزراع الأشجار".
يشار إلى أن "مبادرة التحالف الأخضر تستهدف "تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو منظومة الاقتصاد الأخضر عبر الاستفادة المثلى للموارد الطبيعية والمساهمة في تقليل الانبعاثات
الكربونية".