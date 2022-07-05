https://arabic.sputniknews.com/20220705/مجلة-روسيا-قادرة-على-التشويش-على-مقاتلات-إف-35-الغربية-1064654943.html

مجلة: روسيا قادرة على التشويش على مقاتلات "إف-35" الغربية

مجلة: روسيا قادرة على التشويش على مقاتلات "إف-35" الغربية

أثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية فعاليتها الكبيرة في التشويش على الطائرات الغربية. شارك المحلل العسكري تانمي كدام هذه الاستنتاجات. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T05:16+0000

2022-07-05T05:16+0000

2022-07-05T05:16+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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منذ فترة وجيزة، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام حول الإجراءات الفاشلة لمقاتلات الشبح الإسرائيلية من طراز F-35 خلال التدريبات في الشرق الأوسط. أخطأت الطائرات الهدف، وعلى هذه الخلفية، كان يعتقد أن المركبات القتالية كانت في منطقة تغطية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وفقًا للمحلل، تمتلك أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية نطاقًا واسعًا من القدرات، حسب مجلة EurAsian Times.وقال المحلل: "هناك تأكيدات أن الطائرات الإسرائيلية أخطأت الهدف بسبب التشويش الإلكتروني الموثوق، الذي عطّل أنظمة الأسلحة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة إف -35. وفقًا للتقارير، لم تتمكن أي طائرة من إصابة الهدف خلال التدريبات العسكرية، التي حضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت".وأضاف المحلل "من المؤكد أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية مثل كراسوخا-4 أثبتت فعاليتها في التشويش على الطائرات الأمريكية المسيرة، لكن التدخل الروسي في التدريبات العسكرية الإسرائيلية يبدو بعيد الاحتمال للغاية".يعتقد الخبير أن الموقف الوحيد الذي يمكن أن تؤثر فيه أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية على طائرة F-35 الإسرائيلية هو إذا غزت المقاتلات المجال الجوي السوري. في ظل مثل هذا السيناريو، يمكن للجيش الروسي الرد بلطف على خصومه دون إلحاق أضرار جسيمة بهم. أجهزة التشويش الإلكترونية الروسية قادرة على تعطيل إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية غلوناس و جي بي إس والأوروبي Galileo و BieDou الصيني. وبالتالي، ستواجه الطائرات أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ مشاكل في تشغيل أجهزة استقبال الملاحة.وأشار المحلل: "قامت روسيا بتركيب أنظمة حربية إلكترونية ومضادة للطائرات المسيرة في قاعدة حميميم الجوية في سوريا للحماية من المراقبة الجوية والفضائية".ويرى الخبير العسكري أن روسيا لم تتدخل في التدريبات العسكرية الداخلية لإسرائيل، ولكن إذا دعت الحاجة، فإن أنظمة الحرب الإلكترونية لديها قادرة على حل مثل هذه المشاكل.

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رصد عسكري, سلاح روسيا