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https://arabic.sputniknews.com/20220705/مجلس-القضاء-الإداري-السعودي-يوافق-على-إدخال-نظام-العمل-عن-بعد-بنسبة-40-من-القضاة-1064671909.html
مجلس القضاء الإداري السعودي يوافق على إدخال نظام العمل عن بعد بنسبة 40% من القضاة
مجلس القضاء الإداري السعودي يوافق على إدخال نظام العمل عن بعد بنسبة 40% من القضاة
وافق مجلس القضاء الإداري السعودي على إدخال نظام العمل عن بعد في العمل القضائي بنسبة لا تتعدى 40%. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:17+0000
2022-07-05T11:17+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية عن مصادرها، أكدت أن رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ‏وافق على إدخال مبدأ العمل عن بعد في العمل القضائي.ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن مجموعة ضوابط، منها ألا تزيد نسبة القضاة العاملين عن بعد عن 40% من قضاة المحاكم الإدارية، ممن تجاوزوا مدة التجربة، ‏و60% ‏من قضاة محاكم الاستئناف ‏الإدارية، ‏خلال مدة واحدة.كما نص القرار على "ألا تزيد مدة التمكين ‏الواحدة للقاضي على شهر، ‏ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر ‏في العام"، مشيرا ضرورة إلى أن يكون "التمكين بالعمل عن بعد ‏عدا يوم الجلسة، ‏ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، ‏بعد الموافقة الكتابية ‏من الإدارة العامة للتفتيش القضائي".وأهاب القرار بالقضاة ضرورة "المحافظة على سرية المعلومات ‏والوثائق، والالتزام ‏بضوابط الأمن السيبراني ‏للعمل عن بعد".
https://arabic.sputniknews.com/20210930/المجلس-الأعلى-للقضاء-السعودي-يصدر-توجيها-بشأن-57-قاضيا-1050300477.html
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أخبار السعودية اليوم

مجلس القضاء الإداري السعودي يوافق على إدخال نظام العمل عن بعد بنسبة 40% من القضاة

11:17 GMT 05.07.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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وافق مجلس القضاء الإداري السعودي على إدخال نظام العمل عن بعد في العمل القضائي بنسبة لا تتعدى 40%.
ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية عن مصادرها، أكدت أن رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ‏وافق على إدخال مبدأ العمل عن بعد في العمل القضائي.
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2021
المجلس الأعلى للقضاء السعودي يصدر توجيها بشأن 57 قاضيا
30 سبتمبر 2021, 12:49 GMT
ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن مجموعة ضوابط، منها ألا تزيد نسبة القضاة العاملين عن بعد عن 40% من قضاة المحاكم الإدارية، ممن تجاوزوا مدة التجربة، ‏و60% ‏من قضاة محاكم الاستئناف ‏الإدارية، ‏خلال مدة واحدة.
كما نص القرار على "ألا تزيد مدة التمكين ‏الواحدة للقاضي على شهر، ‏ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر ‏في العام"، مشيرا ضرورة إلى أن يكون "التمكين بالعمل عن بعد ‏عدا يوم الجلسة، ‏ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، ‏بعد الموافقة الكتابية ‏من الإدارة العامة للتفتيش القضائي".

وشدد القرار أيضا على ‏أنه "يجب على القاضي ‏تخصيص أوقات الدوام ‏لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، ‏والإجابة عن ‏التواصل الصوتي والكتابي ‏وتحويل الهاتف المكتبي ‏إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام".

وأهاب القرار بالقضاة ضرورة "المحافظة على سرية المعلومات ‏والوثائق، والالتزام ‏بضوابط الأمن السيبراني ‏للعمل عن بعد".
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