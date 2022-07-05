https://arabic.sputniknews.com/20220705/محافظ-كالينينغراد-يخبر-الاتحاد-الأوروبي--برد-روسي-قوي-جدا-1064666327.html
محافظ كالينينغراد يخبر الاتحاد الأوروبي برد روسي قوي جدا
محافظ كالينينغراد يخبر الاتحاد الأوروبي برد روسي قوي جدا
صرح محافظ كالينينغراد أن روسيا تملك ردا قويا جدا على حظر أوروبي يعرقل وصول سلع إلى مقاطعة كالينينغراد عبر ليتوانيا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:22+0000
2022-07-05T09:22+0000
2022-07-05T09:22+0000
روسيا
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وقال أنطون عليخانوف، محافظ كالينينغراد، لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى حظر أوروبي لنقل سلع محددة إلى مقاطعة كالينينغراد عبر ليتوانيا:وتوقفت هيئة السكك الحديدية الليتوانية منذ 18 يونيو/حزيران عن نقل عدد من السلع التي يحظر الاتحاد الأوروبي توريدها لروسيا أو استيرادها منها، إلى مقاطعة كالينينغراد وهي مقاطعة أصبحت منعزلة عن روسيا بعدما خرجت ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وأعلن عليخانوف في وقت لاحق عن وجود معلومات مفادها أن المفوضية الأوروبية لن تعرقل حركة الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد، ومن المنتظر حل المسألة بالوسائل الدبلوماسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محافظ كالينينغراد يخبر الاتحاد الأوروبي برد روسي قوي جدا
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صرح محافظ كالينينغراد أن روسيا تملك ردا قويا جدا على حظر أوروبي يعرقل وصول سلع إلى مقاطعة كالينينغراد عبر ليتوانيا.
وقال
أنطون عليخانوف، محافظ كالينينغراد، لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى حظر أوروبي لنقل سلع محددة إلى مقاطعة كالينينغراد عبر ليتوانيا:
إذا كانوا ينوون تطبيقه فإننا نملك ردا اقتصاديا قويا جدا. وسوف نرى من هو الأقوى. وهناك ما يوحي لي بأننا سنكون الطرف الأقوى. ولكني لا أود الدخول في هذه المسابقة. وأتمنى أن يحكموا العقل.
وتوقفت هيئة السكك الحديدية الليتوانية منذ 18 يونيو/حزيران عن نقل عدد من السلع التي يحظر الاتحاد الأوروبي توريدها لروسيا أو استيرادها منها، إلى مقاطعة كالينينغراد وهي مقاطعة أصبحت منعزلة عن روسيا بعدما خرجت ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأعلن عليخانوف في وقت لاحق عن وجود معلومات مفادها أن المفوضية الأوروبية لن تعرقل حركة الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد، ومن المنتظر حل المسألة بالوسائل الدبلوماسية.