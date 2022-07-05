https://arabic.sputniknews.com/20220705/محامي-حسني-مبارك-يرفض-تأكيد-قبوله-الدفاع-عن-قاتل-طالبة-جامعة-المنصورة-نيرة-أشرف--1064678591.html

محامي حسني مبارك يرفض تأكيد قبوله الدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف

محامي حسني مبارك يرفض تأكيد قبوله الدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف

رفض المحامي المصري، فريد الديب، اليوم الثلاثاء، تأكيد قبوله الدفاع عن، محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T13:32+0000

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وأكد الديب في تصريحات لموقع "مصراوي" أنه "لن يتكلم إلا بعد صدور الحكم غدا الأربعاء الموافق 6 يوليو/ تموز الجاري".يأتي هذا بعد أن قال فريد الديب في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إنه "لا يمانع في الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه سيقوم بكتابة مذكرة النقض في الحكم الصادر غدا، إذا طُلب منه ذلك، دون النظر على أنها قضية رأي عام".وتولى المحامي فريد الديب على مدار مشواره الطويل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، من أبرزها الدفاع عن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في كافة التهم التي وجهت إليه، بعد تخلليه عن حكم البلاد إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.والأربعاء الماضي أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى محكمة الجنايات، وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طالب في جامعة المنصورة يدعى محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو المقطع الذي أثار تعاطفا كبيرا مع الضحية.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/مصر-إحالة-أوراق-المتهم-بقتل-الطالبة-نيرة-أشرف-إلى-المفتي-لأخذ-الرأي-الشرعي-في-إعدامه-1064363069.html

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