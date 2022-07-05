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محرك البحث "غوغل" يحتفي بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر
محرك البحث "غوغل" يحتفي بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر
احتفى محرك البحث على شبكة الإنترنت "غوغل" بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الجزائرية بوضع الراية الوطنية على صفحته الرئيسية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
استقلال
شركة غوغل
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وسلط محرك البحث الأول على شبكة الإنترنت الضوء على الذكرى الـ60 لاسترجاع الجزائر لسيادتها الوطنية بعرض اسم الجزائر ورايتها الوطنية على الصفحة الرئيسية، مشيدا بذلك بالجزائر التي تحتفي اليوم 5 يوليو بالذكرى ال60 لاسترجاع سيادتها الوطنية .ويمكن للمتصفح الاطلاع على سلسلة مقالات تعود بالتفصيل إلى هذه الذكرى، وذلك بالنقر على الراية الوطنية الغالية.تابع الآلاف من المواطنين الجزائريين الاستعراض العسكري للجيش، والذي يعد أكبر وأضخم استعراض لوحدات وقوات الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال.وقدم الرئيس عبد المجيد تبون، مع رئيس أركان الجيش، الفريق الأول السعيد شنقريحة، التحية لمختلف القوات، على غرار القوات البحرية، والجوية، والبرية، والخاصة وأيضا أشبال الأمة.قبل أن تطلق القوات الجزائرية، المدافع، معلنة انطلاق الاستعراض العسكري الأضخم من نوعه منذ 33 سنة.وبعد ذلك، شرعت طائرات مقاتلة أخرى، متعدّدة المهام، في جولات طيران استعراضية أمام أنظار الحضور. ثم أعقب ذلك عروض موسيقية للجوق العسكري التابع للجيش الوطني الشعبي، قبل دخول فرسان الحرس الجمهوري.
الجزائر
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الجزائر, استقلال, شركة غوغل

محرك البحث "غوغل" يحتفي بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر

12:01 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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احتفى محرك البحث على شبكة الإنترنت "غوغل" بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الجزائرية بوضع الراية الوطنية على صفحته الرئيسية.
وسلط محرك البحث الأول على شبكة الإنترنت الضوء على الذكرى الـ60 لاسترجاع الجزائر لسيادتها الوطنية بعرض اسم الجزائر ورايتها الوطنية على الصفحة الرئيسية، مشيدا بذلك بالجزائر التي تحتفي اليوم 5 يوليو بالذكرى ال60 لاسترجاع سيادتها الوطنية .
ويمكن للمتصفح الاطلاع على سلسلة مقالات تعود بالتفصيل إلى هذه الذكرى، وذلك بالنقر على الراية الوطنية الغالية.
تابع الآلاف من المواطنين الجزائريين الاستعراض العسكري للجيش، والذي يعد أكبر وأضخم استعراض لوحدات وقوات الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال.
وقدم الرئيس عبد المجيد تبون، مع رئيس أركان الجيش، الفريق الأول السعيد شنقريحة، التحية لمختلف القوات، على غرار القوات البحرية، والجوية، والبرية، والخاصة وأيضا أشبال الأمة.
قبل أن تطلق القوات الجزائرية، المدافع، معلنة انطلاق الاستعراض العسكري الأضخم من نوعه منذ 33 سنة.
وبعد ذلك، شرعت طائرات مقاتلة أخرى، متعدّدة المهام، في جولات طيران استعراضية أمام أنظار الحضور. ثم أعقب ذلك عروض موسيقية للجوق العسكري التابع للجيش الوطني الشعبي، قبل دخول فرسان الحرس الجمهوري.
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