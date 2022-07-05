https://arabic.sputniknews.com/20220705/مسؤول-أوكراني-يفضح-الاتجار-بالمساعدات-العسكرية-الغربية-1064695751.html
مسؤول أوكراني يفضح "الاتجار" بالمساعدات العسكرية الغربية
مسؤول أوكراني يفضح "الاتجار" بالمساعدات العسكرية الغربية
قال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، إن مكتبه سجل مبيعات متكررة للمساعدات الإنسانية القادمة من الدول الغربية، وكذلك المعدات العسكرية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:37+0000
2022-07-05T18:37+0000
2022-07-05T18:37+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح ميلينك على الهواء لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، أن "المكتب يحقق في قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية في حال بيع هذه المساعدات بمقابل مادي".وكشف ميلينك أن "مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فتح تقريبا عشر قضايا جنائية من هذا القبيل، ولكن هذا ليس العدد الكامل لمثل هذه الجرائم، لأن أجهزة السلطة التنفيذية الأوكرانية الأخرى تسجل جرائم مماثلة".وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا ينتهي مآلها إلى الشرق الأوسط والسوق السوداء.وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".وأضاف أن الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا: "تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/هل-وصلت-راجمات-صواريخ-هيمارس-إلى-أوكرانيا-مبعوث-أمريكي-يجيب-بالسلب-1064670209.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مسؤول أوكراني يفضح "الاتجار" بالمساعدات العسكرية الغربية
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قال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، إن مكتبه سجل مبيعات متكررة للمساعدات الإنسانية القادمة من الدول الغربية، وكذلك المعدات العسكرية.
وأوضح ميلينك على الهواء لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، أن "المكتب يحقق في قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية في حال بيع هذه المساعدات بمقابل مادي".
"حتى المعدات العسكرية تباع مقابل أرصدة مالية، فلقد توصلنا إلى مثل هذه الحقائق".
وكشف ميلينك أن "مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فتح تقريبا عشر قضايا جنائية من هذا القبيل، ولكن هذا ليس العدد الكامل لمثل هذه الجرائم، لأن أجهزة السلطة التنفيذية الأوكرانية الأخرى تسجل جرائم مماثلة".
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا ينتهي مآلها إلى الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويغو
، في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
وأضاف أن الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا: "تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".