https://arabic.sputniknews.com/20220705/مشروع-سبوتنيك-برو-يشارك-في-منتدى-الإعلام-اللبناني-1064667734.html

مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني

مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني

شاركت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية في المؤتمر الدولي الأول للصحافة الرقمية والابتكار في صناعة الإعلام، الذي عُقد في بيروت. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T09:43+0000

2022-07-05T09:43+0000

2022-07-05T09:43+0000

سبوتنيك

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وشارك مستشار المجموعة أوليغ دميترييف، في الحدث الذي أقيم يومي 1 و 2 يوليو/ تموز بدعم من جامعة المعارف اللبنانية.وفي عرضه التقديمي عبر الإنترنت، ناقش دميترييف مفهوم الإعلام الدولي البديل، الذي يكتسب باستمرار ثقة الجمهور عبر الإنترنت ويجد قرائه في مواجهة مع وسائل الإعلام السائدة.جزء من برنامج المؤتمر كان تدريب دميترييف لطلاب جامعة المعارف كجزء من مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي المخصص للصحافة المتعددة الوسائط.وفي نهاية المؤتمر، شكر علي الطقش، عميد كلية الإعلام والفنون الجميلة، "سبوتنيك" ، وأشار إلى أن "أوليغ ديميترييف، في منهجه، سد الفجوة بين النهج الأكاديمي وممارسة الصحفي". وأضاف: "قدم ديميترييف أيضا أحدث الحلول لتكييف المناهج مع التغيرات السريعة في قطاع الصحافة الرقمية".جامعة المعارف هي جامعة خاصة في بيروت تأسست عام 2011. يدرس الطلاب في مجالات إدارة الأعمال، والاتصالات الجماهيرية ، والدراسات الدينية والإنسانية، وكذلك الهندسة والعلوم الطبيعية. تهدف جامعة المعارف إلى تدريب العاملين في الصناعات الرائدة في لبنان والعالم الإسلامي بأسره.تناقش الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج محتوى الوسائط المتعددة، والعمل في الشبكات الاجتماعية، وجذب القراء إلى مصادر الأخبار وغير ذلك الكثير. منذ مارس 2018 ، شارك أكثر من 5000 طالب من أكثر من 80 دولة في فصول دراسية رئيسية في SputnikPro. "سبوتنيك" هي وكالة أنباء وراديو دولية، وهي جزء من مجموعة وسائل الإعلام الروسية Rossiya Segodnya. يجمع "سبوتنيك" بين مواقع الويب بعشرات اللغات والبث التناظري والرقمي وموجز الأخبار باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية. يبلغ جمهور مصادر معلومات "سبوتنيك" حوالي 21 مليون زائر شهريًا ، ويتجاوز إجمالي عدد المشتركين في الشبكات الاجتماعية 26 مليونًا. يقع المقر الرئيسي لـ Sputnik في موسكو.

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