https://arabic.sputniknews.com/20220705/مشروع-سبوتنيك-برو-يشارك-في-منتدى-الإعلام-اللبناني-1064667734.html
مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني
مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني
شاركت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية في المؤتمر الدولي الأول للصحافة الرقمية والابتكار في صناعة الإعلام، الذي عُقد في بيروت. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:43+0000
2022-07-05T09:43+0000
2022-07-05T09:43+0000
سبوتنيك
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وشارك مستشار المجموعة أوليغ دميترييف، في الحدث الذي أقيم يومي 1 و 2 يوليو/ تموز بدعم من جامعة المعارف اللبنانية.وفي عرضه التقديمي عبر الإنترنت، ناقش دميترييف مفهوم الإعلام الدولي البديل، الذي يكتسب باستمرار ثقة الجمهور عبر الإنترنت ويجد قرائه في مواجهة مع وسائل الإعلام السائدة.جزء من برنامج المؤتمر كان تدريب دميترييف لطلاب جامعة المعارف كجزء من مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي المخصص للصحافة المتعددة الوسائط.وفي نهاية المؤتمر، شكر علي الطقش، عميد كلية الإعلام والفنون الجميلة، "سبوتنيك" ، وأشار إلى أن "أوليغ ديميترييف، في منهجه، سد الفجوة بين النهج الأكاديمي وممارسة الصحفي". وأضاف: "قدم ديميترييف أيضا أحدث الحلول لتكييف المناهج مع التغيرات السريعة في قطاع الصحافة الرقمية".جامعة المعارف هي جامعة خاصة في بيروت تأسست عام 2011. يدرس الطلاب في مجالات إدارة الأعمال، والاتصالات الجماهيرية ، والدراسات الدينية والإنسانية، وكذلك الهندسة والعلوم الطبيعية. تهدف جامعة المعارف إلى تدريب العاملين في الصناعات الرائدة في لبنان والعالم الإسلامي بأسره.تناقش الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج محتوى الوسائط المتعددة، والعمل في الشبكات الاجتماعية، وجذب القراء إلى مصادر الأخبار وغير ذلك الكثير. منذ مارس 2018 ، شارك أكثر من 5000 طالب من أكثر من 80 دولة في فصول دراسية رئيسية في SputnikPro. "سبوتنيك" هي وكالة أنباء وراديو دولية، وهي جزء من مجموعة وسائل الإعلام الروسية Rossiya Segodnya. يجمع "سبوتنيك" بين مواقع الويب بعشرات اللغات والبث التناظري والرقمي وموجز الأخبار باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية. يبلغ جمهور مصادر معلومات "سبوتنيك" حوالي 21 مليون زائر شهريًا ، ويتجاوز إجمالي عدد المشتركين في الشبكات الاجتماعية 26 مليونًا. يقع المقر الرئيسي لـ Sputnik في موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مايكروسفت-مشاهدات-سبوتنيك-وآر-تي-تنمو-بالرغم-من-الحظر-1064121765.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك
مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني
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شاركت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية في المؤتمر الدولي الأول للصحافة الرقمية والابتكار في صناعة الإعلام، الذي عُقد في بيروت.
وشارك مستشار المجموعة أوليغ دميترييف، في الحدث الذي أقيم يومي 1 و 2 يوليو/ تموز بدعم من جامعة المعارف اللبنانية.
وفي عرضه التقديمي عبر الإنترنت، ناقش دميترييف مفهوم الإعلام الدولي البديل، الذي يكتسب باستمرار ثقة الجمهور عبر الإنترنت ويجد قرائه في مواجهة مع وسائل الإعلام السائدة.
جزء من برنامج المؤتمر كان تدريب دميترييف لطلاب جامعة المعارف كجزء من مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي المخصص للصحافة المتعددة الوسائط.
وقال دميترييف: "بادرة الزملاء اللبنانيين لتنظيم مؤتمر حول مستقبل الإعلام هي وسيلة فعالة للغاية للجمع بين المهنيين الذين يتساءلون عن كيفية الجمع بين التعليم الجامعي والصحافة العملية بشكل أكثر فعالية. يسعدني جدا أن خطابات زملائي، مثل خطاباتي، احتوت على نفس الفكرة السائدة: ليس الطلاب فقط، ولكن المعلمون أيضا بحاجة إلى التغيير جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام. من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا مواكبة العصر".
وفي نهاية المؤتمر، شكر علي الطقش، عميد كلية الإعلام والفنون الجميلة، "سبوتنيك" ، وأشار إلى أن "أوليغ ديميترييف، في منهجه، سد الفجوة بين النهج الأكاديمي وممارسة الصحفي". وأضاف: "قدم ديميترييف أيضا أحدث الحلول لتكييف المناهج مع التغيرات السريعة في قطاع الصحافة الرقمية".
جامعة المعارف هي جامعة خاصة في بيروت تأسست عام 2011. يدرس الطلاب في مجالات إدارة الأعمال، والاتصالات الجماهيرية ، والدراسات الدينية والإنسانية، وكذلك الهندسة والعلوم الطبيعية. تهدف جامعة المعارف إلى تدريب العاملين في الصناعات الرائدة في لبنان والعالم الإسلامي بأسره.
"سبوتنيك برو" هو مشروع لوكالة الأنباء الدولية وراديو Sputnik للصحفيين وطلاب الجامعات المتخصصة والمسؤولين الصحفيين ومديري وسائل الإعلام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب. الوحدات الرائدة في المشروع هي مديري وسائل الإعلام في "سبوتنيك" وخبراء روس آخرون معروفين.
تناقش الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج محتوى الوسائط المتعددة، والعمل في الشبكات الاجتماعية، وجذب القراء إلى مصادر الأخبار وغير ذلك الكثير. منذ مارس 2018 ، شارك أكثر من 5000 طالب من أكثر من 80 دولة في فصول دراسية رئيسية في SputnikPro.
"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وراديو دولية، وهي جزء من مجموعة وسائل الإعلام الروسية Rossiya Segodnya. يجمع "سبوتنيك" بين مواقع الويب بعشرات اللغات والبث التناظري والرقمي وموجز الأخبار باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية. يبلغ جمهور مصادر معلومات "سبوتنيك" حوالي 21 مليون زائر شهريًا ، ويتجاوز إجمالي عدد المشتركين في الشبكات الاجتماعية 26 مليونًا. يقع المقر الرئيسي لـ Sputnik في موسكو.