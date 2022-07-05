https://arabic.sputniknews.com/20220705/مصر-ترد-رسميا-على-رسومات-في-محطة-مترو-كلية-البنات-أثارت-جدلا-1064690999.html

مصر ترد رسميا على رسومات في محطة مترو كلية البنات أثارت جدلا

مصر ترد رسميا على رسومات في محطة مترو كلية البنات أثارت جدلا

ردت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، اليوم الثلاثاء، على رسومات أثارت جدلا، والتي تتواجد على جدران محطة مترو كلية البنات في العاصمة المصرية القاهرة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T16:09+0000

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وأكد فنان تشكيلي روسي يدعى، جورجي كوارسوف، أن اللوحات التي وضُعت ضمن المشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث تعود له وتمت سرقتها، معربا عن غضبه من أنه تم الاستعانة بها في محطة المترو دون ذكر اسمه عليها، أو حتى الحصول على إذنه لاستخدامها، وفقا صحيفة "المصري اليوم".وفي بيان لها،"اعتذرت الهيئة القومية للأنفاق المصرية للرسام الروسي وللجمهور عن تلك الواقعة، وأكدت على احترامها الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها".وأكدت الهيئة أنها "تتابع عن كثب مع شركة "آر إيه تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث".وتابعت موضحة أنه "تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي، لتدشين تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونيا ينص على أن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقًا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين".وأضافت "أنها وشركة "آر إيه تي بي" ديف للنقل كايرو، لم يكونا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهما ضد أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل".وشددت الهيئة القومية للأنفاق في مصر على "إنهاء العقد مع شركة الدعاية في شهر مارس/ آذار الماضي لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ".

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