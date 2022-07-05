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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/مصلحة-السجون-الروسية-تنفي-تقارير-إعلامية-بشأن-احتجاز-عناصر-من-كتيبة-آزوففي-سجن-ليفورتوفو-1064653712.html
مصلحة السجون الروسية تنفي تقارير إعلامية بشأن احتجاز عناصر من كتيبة "آزوف"في سجن ليفورتوفو
مصلحة السجون الروسية تنفي تقارير إعلامية بشأن احتجاز عناصر من كتيبة "آزوف"في سجن ليفورتوفو
نفت مصلحة السجون الروسية، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن احتجاز عناصر من كتيبة "آزوف" النازية الذين تم رفع دعوي جنائية بحقهم في سجن "ليفورتوفو"... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T01:57+0000
2022-07-05T01:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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وقالت مصلحة السجون في معرض الرد على وكالة "سبوتنيك"، "بناء على طلبكم نعلمكم بأن الأشخاص المذكورين [عناصر كتيبة آزوف] غير محتجزين في سجن "ليفورتوفو" التابع لمصلحة السجون الفيدرالية في روسيا".هذا وفي وقت سابق، أفادت عدد من وسائل الإعلام بأن أفراد من كتيبة آزوف النازية قد يكونون رهن الاحتجاز في مركز الاحتجاز في سجن ليفورتوفو في موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينة-ستاخانوف-بالجمهورية-بصاروخ-من-طراز-توتشكا-أو-1064653296.html
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أخبار روسيا اليوم

مصلحة السجون الروسية تنفي تقارير إعلامية بشأن احتجاز عناصر من كتيبة "آزوف"في سجن ليفورتوفو

01:57 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورأفراد القوات الخاصة في مصلحة السجون الفيدرالية الروسية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس القوات الخاصة القائمة بالمهام الخاصة، 13 نوفمبر 2019
أفراد القوات الخاصة في مصلحة السجون الفيدرالية الروسية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس القوات الخاصة القائمة بالمهام الخاصة، 13 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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نفت مصلحة السجون الروسية، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن احتجاز عناصر من كتيبة "آزوف" النازية الذين تم رفع دعوي جنائية بحقهم في سجن "ليفورتوفو" بروسيا، وجاء ذلك في معرض ردها على طلب تقدمت به وكالة "سبوتنيك" بهذا الشأن.
وقالت مصلحة السجون في معرض الرد على وكالة "سبوتنيك"، "بناء على طلبكم نعلمكم بأن الأشخاص المذكورين [عناصر كتيبة آزوف] غير محتجزين في سجن "ليفورتوفو" التابع لمصلحة السجون الفيدرالية في روسيا".
هذا وفي وقت سابق، أفادت عدد من وسائل الإعلام بأن أفراد من كتيبة آزوف النازية قد يكونون رهن الاحتجاز في مركز الاحتجاز في سجن ليفورتوفو في موسكو.
جنود شيشانيون في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
00:22 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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