https://arabic.sputniknews.com/20220705/مطاعم-ماكدونالدز-تغلق-مؤقتا-في-كازاخستان-1064662085.html

مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا في كازاخستان

مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا في كازاخستان

أغلقت مطاعم ماكدونالدز في كازاخستان. منذ ليلة 4 يوليو/تموز، بدأ الكازاخستانيون في الإبلاغ عن أن المطعم بدأ في إلغاء الطلبات، واليوم أغلقت منافذ الطعام في جميع... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T07:45+0000

2022-07-05T07:45+0000

2022-07-05T07:45+0000

العالم

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زار مراسل "سبوتنيك كازاخستان" عدة نقاط في سلسلة المطاعم في ألماتي. تم نشر إشعار على أبواب المطاعم يفيد بأن "المطعم مغلق مؤقتًا لأسباب فنية".تقول الرسالة المنشورة على الصفحة الرسمية للمطعم: "ضيوفنا الأعزاء! نبلغكم أن مطاعم ماكدونالدز مغلقة مؤقتًا لأسباب فنية. تابعوا أخبارنا، وسنبلغكم بالتأكيد عندما تستأنف المطاعم عملها مرة أخرى. نعتذر عن الإزعاج".تجدر الإشارة إلى أن ماكدونالدز ظهرت في كازاخستان قبل ست سنوات بالضبط، في 8 مارس 2016. أصبحت كازاخستان الدولة 120 التي دخلت فيها ماكدونالدز. يوجد 23 مطعمًا لماكدونالدز في كازاخستان تقع في 6 مدن: ألماتي، نور سلطان، كاراجاندا، كوستاناي، أكتوبي، أتيراو.مالك ماكدونالدز في كازاخستان هو خيرات بورانباييف، الذي تم اعتقاله في 17 مارس من هذا العام. كما ورد، تم القبض على خيرات بورانباييف في قضية اختلاس أموال على نطاق واسع بشكل خاص في القطاع شبه العام. تم احتجاز بورانباييف ووضعه في مركز اعتقال مؤقت حتى 10 يوليو على الأقل للاشتباه بارتكاب هذه الجريمة.من المعروف أن ابنة خيرات بورانباييف عليما كانت متزوجة من حفيد أيس سلطان أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي توفي في أغسطس/أب 2020. كان لديهم ابنة، أميلي ، وابن سلطان.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم