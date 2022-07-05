https://arabic.sputniknews.com/20220705/مطاعم-ماكدونالدز-تغلق-مؤقتا-في-كازاخستان-1064662085.html
مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا في كازاخستان
مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا في كازاخستان
أغلقت مطاعم ماكدونالدز في كازاخستان. منذ ليلة 4 يوليو/تموز، بدأ الكازاخستانيون في الإبلاغ عن أن المطعم بدأ في إلغاء الطلبات، واليوم أغلقت منافذ الطعام في جميع... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:45+0000
2022-07-05T07:45+0000
2022-07-05T07:45+0000
العالم
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زار مراسل "سبوتنيك كازاخستان" عدة نقاط في سلسلة المطاعم في ألماتي. تم نشر إشعار على أبواب المطاعم يفيد بأن "المطعم مغلق مؤقتًا لأسباب فنية".تقول الرسالة المنشورة على الصفحة الرسمية للمطعم: "ضيوفنا الأعزاء! نبلغكم أن مطاعم ماكدونالدز مغلقة مؤقتًا لأسباب فنية. تابعوا أخبارنا، وسنبلغكم بالتأكيد عندما تستأنف المطاعم عملها مرة أخرى. نعتذر عن الإزعاج".تجدر الإشارة إلى أن ماكدونالدز ظهرت في كازاخستان قبل ست سنوات بالضبط، في 8 مارس 2016. أصبحت كازاخستان الدولة 120 التي دخلت فيها ماكدونالدز. يوجد 23 مطعمًا لماكدونالدز في كازاخستان تقع في 6 مدن: ألماتي، نور سلطان، كاراجاندا، كوستاناي، أكتوبي، أتيراو.مالك ماكدونالدز في كازاخستان هو خيرات بورانباييف، الذي تم اعتقاله في 17 مارس من هذا العام. كما ورد، تم القبض على خيرات بورانباييف في قضية اختلاس أموال على نطاق واسع بشكل خاص في القطاع شبه العام. تم احتجاز بورانباييف ووضعه في مركز اعتقال مؤقت حتى 10 يوليو على الأقل للاشتباه بارتكاب هذه الجريمة.من المعروف أن ابنة خيرات بورانباييف عليما كانت متزوجة من حفيد أيس سلطان أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي توفي في أغسطس/أب 2020. كان لديهم ابنة، أميلي ، وابن سلطان.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا في كازاخستان
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أغلقت مطاعم ماكدونالدز في كازاخستان. منذ ليلة 4 يوليو/تموز، بدأ الكازاخستانيون في الإبلاغ عن أن المطعم بدأ في إلغاء الطلبات، واليوم أغلقت منافذ الطعام في جميع أنحاء البلاد.
زار مراسل "سبوتنيك كازاخستان" عدة نقاط في سلسلة المطاعم في ألماتي. تم نشر إشعار على أبواب المطاعم يفيد بأن "المطعم مغلق مؤقتًا لأسباب فنية".
تقول الرسالة المنشورة على الصفحة الرسمية للمطعم: "ضيوفنا الأعزاء! نبلغكم أن مطاعم ماكدونالدز مغلقة مؤقتًا لأسباب فنية. تابعوا أخبارنا، وسنبلغكم بالتأكيد عندما تستأنف المطاعم عملها مرة أخرى. نعتذر عن الإزعاج".
في التعليقات على الانترنت، يشير المستخدمون إلى أن الصعوبات التي تواجه "ماك" الكازاخستانية نشأت بسبب مغادرة المورد الرسمي للسوق الروسي، حيث جاءت "المواد الخام" إلى كازاخستان. لم يكن من الممكن حتى الآن الحصول على تعليق رسمي من مطعم ماكدونالدز الكازاخستاني.
تجدر الإشارة إلى أن ماكدونالدز ظهرت في كازاخستان قبل ست سنوات بالضبط، في 8 مارس 2016. أصبحت كازاخستان الدولة 120 التي دخلت فيها ماكدونالدز. يوجد 23 مطعمًا لماكدونالدز في كازاخستان تقع في 6 مدن: ألماتي، نور سلطان، كاراجاندا، كوستاناي، أكتوبي، أتيراو.
مالك ماكدونالدز في كازاخستان هو خيرات بورانباييف، الذي تم اعتقاله في 17 مارس من هذا العام. كما ورد، تم القبض على خيرات بورانباييف في قضية اختلاس أموال على نطاق واسع بشكل خاص في القطاع شبه العام. تم احتجاز بورانباييف ووضعه في مركز اعتقال مؤقت حتى 10 يوليو على الأقل للاشتباه بارتكاب هذه الجريمة.
من المعروف أن ابنة خيرات بورانباييف عليما كانت متزوجة من حفيد أيس سلطان أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي توفي في أغسطس/أب 2020. كان لديهم ابنة، أميلي ، وابن سلطان.